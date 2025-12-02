CEIM reivindica a Madrid como "polo de atracción de inversiones y creación de empleo" frente a los datos nacionales

Fachada de una oficina del SEPE, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) ha reivindicado a la Comunidad de Madrid como "polo de atracción de inversión, creación de empleo y donde nacen la oportunidades" frente a los datos de paro y afiliación registrados a nivel nacional.

Así lo ha expresado este martes el portavoz de CEIM, Francisco Aranda, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación tras conocerse que el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid bajó un 1,39% en noviembre, con 3.903 desempleados más en relación al mes de octubre, hasta alcanzar la cifra global de 276.434 personas en paro en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de noviembre desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en noviembre la mayoría de veces en la región (24 veces) mientras que ha subido en cinco ocasiones.

Además, la afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid durante noviembre creció un 0,92% en relación al mes anterior, y ganó una media de 35.039 cotizantes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

En términos interanuales, la región presenta una subida del 2,86% de afiliación a la Seguridad Social, con un total de 107.281 efectivos más. Así, la cifra de cotizantes global en la región llega hasta las 3.864.266 personas.

Desde CEIM han destacado que el empleo creado en la Comunidad de Madrid es "más estable", puesto que solamente el 6% de los trabajadores que demandan otro empleo reside en esta comunidad autónoma.

CRITICA LA "ERRÁTICA" POLÍTICA LABORAL DEL GOBIERNO

"A nivel nacional, el desempleo se ha reducido en noviembre menos de un punto porcentual. A este ritmo no llegaríamos al pleno empleo hasta el año 2040. Además, la afiliación ha caído en 14.000 afiliados. Es decir, nuestro mercado de trabajo ya no da más de sí y se desangra cada mes", ha alertado Aranda.

A juicio de la patronal madrileña, el motivo de estos datos es por la "errática política laboral" y los "elevados" costes laborales, así como las "ocurrencias diarias" del Ministerio de Trabajo, que "lo que consigue es ahuyentar la inversión privada".

"Anuncios como la subida de gasto público, salario mínimo, cotizaciones y permisos retribuidos restan capacidad de gestión a las empresas y ahuyentan la inversión. Se trata de medidas populistas, con vistas a unas elecciones más o menos próximas, que ahogan la economía productiva, a la par que se asfixia fiscalmente a los trabajadores, por el simple mecanismo de no deflactar las escalas del IRPF conforme avanza la ya no tan moderada inflación", ha trasladado CEIM.

Considera "una paradoja" que en España, que cuenta con la mayor tasa de paro de la Unión Europea, "se penalice la creación de empleo con mayor recaudación de la Seguridad Social, mientras se configuran subsidios sociales que eliminan los incentivos para buscar activamente empleo".

Asimismo, ha alertado de que de los contratos firmados en noviembre en España, solamente el 41% fue indefinido y, de ellos, casi el 60% a tiempo parcial o fijo-discontinuo. "Se está consolidando un número creciente de trabajadores que necesitan pluriempleo, como bien se muestra en las 1.310.000 personas que figuran como demandantes", ha remarcado.