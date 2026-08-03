La central de Samur Social atiende a 156 personas en situación de calle durante la Campaña de Calor

La Central de Samur Social ha atendido a 156 personas en situación de calle durante la Campaña de Calor, donde además ofrecen duchas, asistencia y comida a las personas más vulnerables - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos de Samur Social han atendido a un total de 156 personas en situación de calle, la gran mayoría hombres, durante la Campaña de Calor activada este verano.

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha visitado este lunes la Central de Samur Social, que ha acogido por tercer año consecutivo la Campaña de Calor, una iniciativa para reforzar la protección de las personas más vulnerables durante los episodios de altas temperaturas registradas en este caso entre el 1 de junio y el 30 de julio.

En este centro, Samur Social habilita un espacio climatizado abierto desde las 12 a las 20 horas para que las personas sin hogar se protejan del calor, coman, se duchen y reciban atención. Los usuarios reciben comidas frescas --sopas frías, bocadillos, fruta y postres lácteos-- para garantizar una hidratación correcta.

UN TOTAL DE 132 HOMBRES FRENTE A 24 MUJERES

El delegado ha especificado que en este centro ha atendido a 132 hombres y 24 mujeres en los últimos dos meses, con una cifra total de 296 atenciones, ya que muchos han sido atendido más de una vez. Asimismo, se han contabilizado hasta 229 accesos a duchas, 281 prestaciones a alimentos, 19 servicios de ropero y nueve intervenciones profesionales especializadas.

Las personas mayores también han sido un foco de la campaña, ya que se han cifrado en 126 las atenciones y en 78 las visitas a domicilio, donde se ha llegado a atender a más de una persona. El delegado madrileño también ha detallado que la mayoría de los atendidos durante esta Campaña de Calor se encuentran en los distritos Centro y Arganzuela.

HASTA 68 ATENDIDOS DURANTE LAS JORNADAS DE ALTAS TEMPERATURAS

Los efectivos de Samur Social ha llevado a cabo una ruta específica durante las jornadas en las que Salud Pública ha declarado el nivel 2 de riesgo por altas temperaturas. Así, se realizó un seguimiento dirigido a 68 personas sin hogar identificadas por los Equipos de Calle con especial vulnerabilidad por razones de edad, salud física o mental o que rechazan el acceso a recursos socio-residenciales.

Estas actuaciones, ha afirmado Fernández, han permitido realizar un "seguimiento particular" para mantener localizadas a estas personas, ofrecerles recomendaciones preventivas y detectar necesidades de intervención social y sanitaria que requieran la coordinación con otros servicios asistenciales.

"Nos está costando mucho que vengan a este recurso municipal. Son una población que tiene una mochila encima muy complicada y les hace tener cierto rechazo a este tipo de recursos", ha detallado.

"EL RECURSO HA IDO COGIENDO MUCHO MÁS AUGE CON LOS AÑOS"

El Jefe de la Unidad de la Central, Juan Carlos Arellano, ha explicado que este recurso desplegado por el Ayuntamiento de Madrid "ha ido cogiendo mucho más auge con los años".

Arellano ha destacado que en un principio la campaña arranca con "poca afluencia", pero a medida se va conociendo el recurso, las cifras crecen, de manera que los datos en julio "se disparan con respecto a junio" y "la afluencia es muchísima".

Asimismo, ha explicado que el aumento de usuarios en función de las campañas anteriores "demuestra que para ellos es importante", ya que, tras recibir una primera asistencia, suelen hacer uso de los servicios "otros días".

PERFIL DEL USUARIO

El Jefe de la Central ha afirmado que el perfil promedio de esta Campaña de Calor ha sido en un 80% de los casos hombre --frente al 20%, mujeres--, de origen inmigrante y en una franja de edad de entre 25 y 35 años.

Los equipos de Madrid en Calle son los encargados de difundir los servicios que se ofrecen desde la Central de Samur Social. Estos informan a la población en calle que el servicio está abierto y que pueden hacer uso de ellos. A partir de ese momento, la comunicación se vuelve "mucho más rápida y más fluida" ya que muchos de estos cuentan con móviles.

Esta iniciativa se suma a los otros servicios municipales dependientes del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad para garantizar la seguridad y protección de colectivos con mayor vulnerabilidad, como el centro de día a personas en situación de calle en los centros de acogida San Isidro (60 plazas) y Beatriz Galindo (60 plazas exclusivas para mujeres).