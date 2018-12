El Centro Danza Canal publica los proyectos seleccionados para sus residencias artísticas

Publicado 12/12/2018 12:26:39 CET

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Danza Canal (CDC), dependiente de la Comunidad de Madrid, ha publicado los 24 proyectos seleccionados para su programa de residencias artísticas, ha informado el centro en un comunicado.

Para la elección de los proyectos se ha creado una comisión de selección formada por cuatro miembros relevantes en la escena contemporánea: Marc Olivé (Mercat de les Flors, Barcelona) Tiago Guedes (Teatro Rivoli, Portugal), Xosé Paulo Rodriguez (Teatro Rosalía de Castro, A Coruña), Joel Toledo (Asesor de Danza de la Comunidad de Madrid) y Natalia Álvarez Simó (Directora del Centro Danza Canal y de los Teatros del Canal).

Este programa está dirigido a profesionales, tanto para creadores como a compañías, consolidados o emergentes, que desarrollen sus líneas de trabajo en torno a la danza y las artes del movimiento, y que tengan como objetivo investigar o desarrollar nuevos proyectos en este ámbito.

En esta undécima convocatoria habrá dos tipos de residencias. Por un lado, residencias de creación dirigidas al desarrollo de propuestas escénicas de nueva creación, o creaciones no concluidas que tienen como objeto el desarrollo de un trabajo escénico puesto en marcha en el CDC.

Los proyectos escogidos para esta modalidad tendrán un periodo de residencia de 2 meses, una cuantía económica de 5.000 euros y además se exhibirán en el ciclo Abierto en Canal.

Las seis compañías seleccionadas para las residencias de creación son: Paula Quintana con el proyecto LLAA (Las alegrías); Lucía Marote con el proyecto Ella; Igor Bacovich e Iratxe Ansa con el proyecto Exstesia (conversaciones a oscuras); Amaranta Velarde con el proyecto Apariciones sonoras; Eduardo Guerrero con el proyecto Debajo de los pies; y Elías Aguirre con el proyecto El insecto primitivo.

RESIDENCIAS DE INVESTIGACIÓN

Y por otro, residencias de investigación dirigidas a apoyar la exploración, investigación y el desarrollo de proyectos en proceso. En este caso la residencia será de 2 meses.

Las 18 compañías seleccionadas para las residencias de investigación son: Eduardo Vallejo con el proyecto INDULGENCE; Fran Martínez con el proyecto Humedales; Led Silhouette con el proyecto CÓNCAVO CONVEXO; Raquel Gualtero con el proyecto AMARO; Colectivo La Majara con el proyecto Vulkano/la coincidencia de los opuestos; Javier Guerrero con el proyecto LORD M-27; y Pepa Ubera con el proyecto La máquina de los sueños horizontales.

También han sido seleccionadas Raquel Klein con el proyecto Wu Wei; Bárbara Sánchez con el proyecto Várvara; María del Mar Suárez 'La Chachi' con el proyecto La Espera; Arnau Pérez con el proyecto Young Blood; Javier Vaquero y Oihana Altube con el proyecto Rojo Pandereta; El Manisero con el proyecto Three Events in Time and Space 3ETS; Full Time Company Fabián Thomé con el proyecto YÖY; Esther Rodríguez-Barbero y Clara Pampyn con el proyecto Affect; Begoña Quiñones y Verónica Garzón con el proyecto Pacto (Primer Premio 2018 del Certamen coreográfico de Madrid); Joaquín Collado con el proyecto Crisálida (o la venganza de Leteo) (Primer Premio Certamen Coreográfico del distrito de Tetuán); y Tomo Mizukoshi (Primer premio del Festival SoloDanza del Instituto Cervantes de Tokyo).

El objetivo de este programa de residencias es apoyar al tejido profesional a través de la concesión de espacios privilegiados para su trabajo, además del tiempo para que puedan investigar, crear recursos para formarse y compartir sus procesos.

Un total de 199 proyectos han participado en esta convocatoria de un total de 20 países: España, México, Alemania, Costa Rica, Argentina, Francia, Bélgica, Inglaterra, Brasil, Holanda, USA, Panamá, Bulgaria, Suiza, Perú, Venezuela, Chile, El Salvador, Colombia y Japón.