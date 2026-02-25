Centro Danza Matadero acoge el estreno de 'Tentativo', punto de partida de la nueva gira internacional de Jesús Carmona

El coreógrafo Jesús Carmona. Imagen de Carlos Luque - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Danza Matadero acogerá del 27 de febrero al 8 de marzo el estreno absoluto de 'Tentativo (basado en paisajes reales)', la nueva propuesta escénica de Jesús Carmona, referente del flamenco contemporáneo y Premio Nacional de Danza 2020, que arranca en Madrid una nueva gira internacional con este espectáculo de gran formato.

Así lo ha compartido el Ayuntamiento en un comunicado, en el que ha señalado que la obra, con idea original y coreografía del propio Carmona, cuenta con dirección artística compartida con Luis Luque y dirección musical de Manu Masaedo. Se trata de una coproducción de la Compañía de Danza Jesús Carmona y Centro Danza Matadero que podrá verse en seis funciones.

'Tentativo' marca una nueva etapa en la trayectoria del creador barcelonés, que regresa a la investigación conceptual y al potencial transformador del flamenco, entendido como lenguaje, territorio y memoria. La propuesta se articula como una experiencia escénica donde cuerpo, música y espacio dialogan bajo la mirada escénica de Luis Luque.

La dirección musical corre a cargo de Manu Masaedo, que participa también como intérprete junto a Teresa Hernández, Kike Terrón, Gabriela Giménez y El Peli. Sobre el escenario, acompañan a Carmona los bailarines Sofía Lasheras, Juan Bravo, Lucía Campillo, Pablo Egea y Aitana Rousseau.

Jesús Carmona (Barcelona, 1985) se formó en Danza Española y Flamenco y desarrolló parte de su carrera en el Ballet Nacional de España, donde fue primer bailarín antes de iniciar su propio proyecto artístico.

A lo largo de su trayectoria ha firmado títulos como 'Cuna negra y blanca', 'Impetu's', 'El salto' o 'Baile de bestias', trabajo que fue reconocido con Premios Max. Entre otros galardones, ha recibido el Premio Ojo Crítico de Danza, el Benois de la Danse como mejor bailarín y la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, Luis Luque, director de escena y dramaturgo, ha estado al frente de montajes teatrales y coreográficos y ejerce desde 2024 como director artístico de Nave 10 Matadero.