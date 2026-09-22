Centro no autoriza la feria de artesanía hispano-marroquí tras limitar mercadillos a los que tengan convenio municipal

Varias personas personas visitan los puestos del mercadillo callejero [The Festival] by SALESAS, a 5 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta Municipal de Centro no ha autorizado la feria de artesanía hispano-marroquí organizada por la Asociación Hispano Árabe para el Desarrollo y la Cultura tras decidir que no permitirá aquellos mercadillos que carezcan de un convenio o colaboración con el Ayuntamiento de Madrid.

Fuentes municipales han explicado a Europa Press que la decisión responde a que Centro es un espacio "saturado" y a que la actividad de estos mercadillos privados supone una "competencia desleal" para los establecimientos comerciales de la zona.

La feria estaba prevista para este mes de septiembre en la plaza de Juan Goytisolo, junto al Museo Reina Sofía. Según ha adelantado la 'Cadena SER', la feria se celebraba desde 2016 y la asociación llevaba varios meses tramitando la correspondiente autorización municipal.

Tanto el Grupo Municipal Socialista como Más Madrid han cuestionado la decisión y han pedido al Gobierno municipal que explique los nuevos criterios y que aclare si se aplicarán a otros eventos.

EL PSOE LO VINCULA CON LO SUCEDIDO EN CEUTA

El concejal socialista Antonio Giraldo ha denunciado lo que considera un "claro caso de discriminación institucional" y ha acusado al concejal presidente de Centro, Carlos Segura, de cancelar "unilateralmente" una cita que llevaba diez años celebrándose.

Giraldo ha asegurado que la asociación comenzó en abril a tramitar la utilización del espacio público y que durante el procedimiento se le solicitaron planos, seguros y otra documentación. Según ha remarcado, los organizadores aportaron todo lo requerido "igual que en los años anteriores".

"Si ha habido un cambio de criterio en la instalación de ferias y mercadillos, que enseñen estos nuevos criterios", ha reclamado Giraldo en declaraciones remitidas a la prensa, en las que considera que se ha producido "un cambio político a consecuencia de lo que ha sucedido en Ceuta".

El socialista también ha preguntado si este criterio se aplicará al mercadillo de Navidad y al resto de ferias que se celebran en el distrito. "Exigimos que se expliquen estos motivos y que se rectifique lo que es un caso de discriminación hacia un colectivo concreto por un motivo político", ha manifestado.

MÁS MADRID PIDE EXPLICACIONES

Por su parte, la concejala de Más Madrid Lucía Lois ha acusado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida de impedir la celebración de la feria pocos días antes de su inauguración, pese a que la asociación había presentado la documentación y contratado los seguros.

Lois ha puesto en duda que la negativa responda exclusivamente a unos nuevos criterios sobre mercados y ferias en el espacio público. En este sentido, ha señalado que la feria de Navidad de Recoletos continúa incluida en el calendario municipal y que el Ayuntamiento permite eventos promovidos por entidades privadas en espacios como la Plaza Mayor o el parque Enrique Tierno Galván.

"¿Qué ha cambiado entre julio y septiembre? ¿Por qué a unos sí y a otros no?", ha preguntado la concejala en declaraciones remitidas a los medios, en las que ha reclamado explicaciones y que se autorice la feria.

Más Madrid también ha pedido al Gobierno municipal que aclare si compensará el perjuicio económico ocasionado a los artesanos, que, según Lois, llevaban meses realizando trámites y habían invertido en estructuras y mercancías trasladadas desde Marruecos.