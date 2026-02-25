CentroCentro se convierte en escaparate del coleccionismo privado con un centenar de obras de arte contemporáneo

'Madrid Colecciona. 50 Colecciones De Arte Contemporáneo', En Centrocentro - EUROPA PRESS

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

CentroCentro ha inaugurado este miércoles 'Madrid Colecciona. 50 colecciones de arte contemporáneo', una exposición que muestra al público un centenar de obras cedidas temporalmente por 50 coleccionistas con el objetivo de visibilizar su contribución a la conservación, impulso y difusión del arte contemporáneo.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha sido la encargada de inaugurar la instalación, que permanecerá abierta hasta el 6 de septiembre, junto a la directora artística del centro, Julieta de Haro. La muestra, concebida como un homenaje al coleccionismo en activo, exhibe obras diversas, tanto en técnicas como en formatos, tales como pintura, fotografía, dibujo, escultura, vídeo e instalación.

En concreto, cada coleccionista ha seleccionado dos piezas de su fondo: una de especial significado personal y otra incorporada recientemente a la colección. Ambas debían ser obras de artistas vivos, nacionales o internacionales, con el objetivo de visibilizar el apoyo a la creación contemporánea en activo.

Junto a las obras, los coleccionistas han aportado un breve texto que explica su vínculo con ellas, permitiendo al visitante adentrarse en las motivaciones y relatos de cada colección. El proyecto reúne perfiles diversos, desde colecciones particulares hasta fundaciones y proyectos corporativos, ofreciendo una radiografía plural del coleccionismo contemporáneo en la ciudad.

UN PROYECTO CORAL QUE REFLEJA LA "GENEROSIDAD" DE COLECCIONISTAS

Durante la presentación, Rivera de la Cruz ha puesto el acento en la "generosidad" de los participantes, al subrayar que "se desprenden temporalmente" de sus obras para que puedan verlas tantos madrileños como visitantes.

En este sentido, ha defendido que el coleccionismo es una pieza esencial para la supervivencia del sistema artístico, al recordar que ni artistas ni galerías podrían sostenerse exclusivamente con adquisiciones institucionales.

"Si coleccionar es conservar la memoria, compartirla es construir ciudadanía", ha afirmado la delegada, quien ha agradecido a los coleccionistas su contribución como "mecenas" que fortalecen el tejido cultural de la ciudad y consolidan a Madrid como centro de creación y mercado del arte, en vísperas de una nueva edición de ARCOmadrid.

Por su parte, la directora artística de CentroCentro ha destacado que la exposición es fruto de "muchos meses de trabajo" y de la respuesta "generosa" de los coleccionistas, que han permitido sacar al espacio público obras habitualmente situadas en el ámbito privado.

La selección de las 50 colecciones ha sido realizada por un comité asesor integrado por María de Corral, Joaquín Gallego, Rosina Gómez-Baeza, Julieta de Haro, Lorena Martínez de Corral y Lucía Ybarra, que ha aplicado criterios de calidad, relevancia y gestión responsable.

Entre los aspectos valorados se encuentran la coherencia del proyecto coleccionista, el mantenimiento de archivos y documentación, las condiciones de conservación y restauración, el seguimiento de los artistas y la colaboración con instituciones públicas y privadas mediante préstamos y apoyo a exposiciones.

Desde este comité se han definido a los coleccionistas como "guardianes del arte" que, junto a los museos, contribuyen a legitimar el hecho artístico y a proyectar un patrimonio que en muchos casos permanece fuera del circuito público.

UN RECORRIDO EN CINCO EJES TEMÁTICOS

El comisario de la exposición, Adrián Piera, ha explicado durante la presentación que el proyecto ha supuesto el reto de hacer convivir colecciones y perfiles muy distintos en un mismo espacio.

Dado que las obras han sido elegidas directamente por los propios coleccionistas, la muestra no responde a un discurso tradicional, sino que se articula en torno a cinco ámbitos temáticos.

Así, bajo el título 'Horizontes contemporáneos' se agrupan piezas vinculadas al paisaje, la naturaleza y el territorio; 'Más allá del trazo' reúne obras que exploran la expansión matérico-textil y los límites de la pintura; 'Sombras de poder' integra trabajos con un marcado componente social, político o de denuncia; 'El cuerpo como territorio' aborda cuestiones de identidad, género e intimidad; y 'El espacio construido' se centra en la arquitectura, la geometría y la composición.

Según Piera, el objetivo ha sido proponer un "recorrido emocional" que invite al visitante a repensar el significado de coleccionar como una práctica abierta y necesaria que, además de generar patrimonio, produce pensamiento y conocimiento.

UN TOTAL DE 50 COLECCIONES

Entre las colecciones participantes figuran, entre otras, Allegra Arts, Casa MER, la Colección Adolfo Autric y Rosario Tamayo, la Colección AK, la Colección Alicia Aza, la Colección Aldebarán - Victorino Rosón Díez-Feijóo, la Colección Álvaro Rodríguez-Argüelles, la Colección Antonio Fournier Conde y la Colección Around Art.

También forman parte de la muestra la Colección Blanca y Borja Thyssen-Bornemisza, la Colección Carlos Manzano, la Colección Conde de Villacieros, la Colección David García Marugán - Ana Parra Rentero, la Colección de Arte Etra, la Colección Deorador y la Colección Eduardo Rivero, así como la Colección Emilio Pi - Helena Fernandino y la Colección Fernando Silió Martínez.

El listado se completa con colecciones como Francisco Cantos Baquedano, Galera-González, H.E.F., Jaime García Crespo, José Antonio Llorente - Irene Rodríguez, Juan Várez, Julián Castilla, Klasse de Jaime Colsa, Lázaro, LML, Luis Caballero - Yolanda Escobar y Luis Fernández Antelo, entre otras.

Asimismo, participan la Colección Luna Alvear, Manuel Urbano - Mónica García, María del Rosario Algora Wesolowski, Mariano Yera, Navacerrada, Paz Quijano Barros, Pilar Lladó Arburua, Rucandio, Sánchez-Clemente, Sánchez-Ubiría, STUDIOLO - Candela A. Soldevilla, Teresa Calbo, Valdemarín, Valzuela y Vicente Jiménez López.

En el ámbito fundacional e institucional se incluyen la Fundación Azcona, la Fundación Campocerrado, la Nueva colección Pilar Citoler, OTR y TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, ampliando el espectro del coleccionismo representado.