CentroCentro presenta una decena de propuestas abiertas y gratuitas que incluyen performance, intervenciones y música

Publicado 14/11/2018 15:15:53 CET

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa público de CentroCentro presenta hasta final de noviembre múltiples propuestas de actividades abiertas, vinculadas en su mayoría a los diferentes proyectos expositivos que actualmente se pueden visitar en las salas del centro, que incluyen performance, intervenciones murales, música y un seminario abierto, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Dentro del proyecto Saliva, comisariado por Andrea Rodrigo y Ainhoa Hernández, el 16 de noviembre tendrá lugar la tercera cita del programa de actividades con la performance Cavemusic - somatic DJing for horizontal people, de Daniela Bershan a.k.a Baba Electrónica, una práctica desarrollada para explorar la intimidad colectiva.

La semana siguiente, del 23 al 25 de noviembre, Simon Asencio y Adriano Wilfert Jensen propondrán tres sesiones de práctica y experimentación con los sueños en la actividad Dream Works R&D Siesta.

El 20 de noviembre, el ciclo de comisariado anual de Sonia Fernández Paz Mirror Becomes a Razor When It's Broken, al que pertenece la muestra de Lúa Coderch Vida de O., presenta la primera de las propuestas de activación con las que se quiere incidir en la materialidad del cuerpo humano y su continua interrelación con otras entidades. Una cita con Ariadna Guiteras que revisa su trabajo Strata en CentroCentro con la performance de todas las formas y de ninguna.

En el espacio de La ciudad en viñetas, la ilustradora María Ramos intervendrá en abierto en el mural colectivo el 22 de noviembre, desde las 17:00 h, mientras que Javier Arce dibujará en directo el día 29 de noviembre.

En los últimos días del mes, AcciónMAD!, festival de arte de acción y performance, llegará a CentroCentro con la micro-residencia El Toboggan.

Partiendo de una información sobre un aparato de recreo de carácter efímero, instalado en el solar del Palacio de Cibeles antes de sus construcción, Alba González, María Tamarit Valls y Alvaro Terrones trabajarán durante cuatro días desde la performance y la reflexión sobre el espacio, sus usos, sus transformaciones, la historia, el recuerdo y el olvido.

El sábado 1 de diciembre se realizará la presentación pública de los resultados de la residencia y una charla sobre el proceso de trabajo y la experiencia.

Por último, el día 29 de noviembre arranca el seminario abierto En construcción: el cuaderno como género y dispositivo en la creación y el pensamiento contemporáneo, una propuesta que piensa en el cuaderno no sólo como herramienta, sino como un dispositivo del pensamiento o una forma de estar en el mundo.

La convocatoria para participar en este seminario, que organizará sesiones mensuales hasta marzo de 2019, permanecerá abierta hasta el día 20. Toda la información sobre el calendario y bases de inscripción está disponible en la web de CentroCentro.

También en noviembre CentroCentro acogerá la segunda cita del ciclo Vang. Músicas en vanguardia 18-19, un proyecto comisariado por Alberto Bernal que explora los límites y las intersecciones entre la música y las prácticas artísticas más experimentales.

En esta ocasión, el 28 de noviembre, a las 19:30 horas, el artista invitado será Pierre Bastien, quien ofrecerá un concierto con sus conocidas esculturas sonoras. La entrada es libre hasta completar aforo.