CentroCentro presenta 'In-sítu', la instalación de Carlos Cartaxo que une pintura, escultura y arquitectura

Imagen de ‘In-sítu’, la nueva instalación de Carlos Cartaxo para CentroCentro. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

CentroCentro, centro de arte contemporáneo del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, presentará este miércoles In-sítu, una instalación de Carlos Cartaxo creada específicamente para CentroCentro.

Se trata del último proyecto del año de 'Epicentro', un programa de artistas invitados que tiene como objetivo dar visibilidad a creadores visuales de media carrera, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

In-sítu, que podrá visitarse hasta el 18 de octubre, plantea una investigación sobre los lenguajes de la abstracción contemporánea y los nuevos constructivismos, situándose en un ámbito intermedio entre la pintura expandida y la escultura.

A través de un relieve tridimensional, Cartaxo modifica la percepción del espacio y propone una experiencia en la que la obra se transforma según el recorrido, la luz y el punto de vista del espectador.

El lugar deja así de funcionar como un mero soporte para incorporarse a la propia obra, estableciendo un diálogo entre pintura, escultura y arquitectura. La intervención recupera asimismo el interés del artista por la relación entre arte y arquitectura, con referencias al proyecto Merzbau, de Kurt Schwitters, y a la tradición del relieve vinculado al muro.

A lo largo de 2026, cinco artistas -Illán Argüello, María Oriza, José Quintanilla, Isabel Gómez Liebre y Carlos Cartaxo- han intervenido de forma sucesiva el muro central del patio de operaciones de CentroCentro con piezas inéditas de gran formato, concebidas específicamente para este lugar.

'Epicentro' ha propuesto así distintas formas de entender y activar este espacio, generando un recorrido por diferentes lenguajes y aproximaciones a la creación contemporánea. Las intervenciones han estado acompañadas además de encuentros públicos con sus autores, que han permitido al público conocer de primera mano sus procesos de trabajo, trayectorias y planteamientos artísticos.

SOBRE CARLOS CARTAXO

Carlos Cartaxo (Valladolid, 1978) es un artista español licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca en 2003. Actualmente reside y trabaja en Madrid. Entre sus exposiciones individuales más relevantes se encuentran 'Modelos de construcción', en el Centro Cultural Pérez de la Riva (Madrid), y 'False Store Window', en Salmaia Spai D'art (Altea).

En los últimos cinco años, ha participado de manera continuada en las principales ferias de arte contemporáneo de Madrid, como Estampa, DrawingRoom, Art Madrid y JUSTMAD, así como en JUSTLX Lisboa (Portugal).

En 2007, recibió el premio Caravana Internacional de Artes Plásticas, lo que le permitió presentar su trabajo en ciudades como Belgrado, Ohrid y Nueva York. Recientemente ha sido galardonado con un accésit de la Real Fábrica de Tapices de Madrid.