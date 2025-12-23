CentroCentro retoma en 2026 sus ciclos musicales con 18 conciertos repartidos a lo largo del año

Archivo - El ciclo de CentroCentro 'VANG VII. Músicas en vanguardia' conmemora el nacimiento de Luigi Nono - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

CentroCentro retomará en 2026 sus ciclos musicales de producción propia con un total de 18 nuevos conciertos, que se desarrollarán a lo largo del año en el marco de sus programas 'Sinetiq. Música sin etiquetas', 'LIMO. Músicas corrientes' y 'VANG. Músicas en vanguardia'.

Según ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, la temporada musical se abrirá el 22 de enero con el ciclo 'Sinetiq. Música sin etiquetas', comisariado por Andreas Prittwitz, que regresa para su segunda edición tras haber reunido en 2025 nueve conciertos, la mayoría con lleno absoluto. La inauguración correrá a cargo de Raúl Rodríguez con su proyecto '3F Power Trio', una propuesta que fusiona flamenco, funk y folk.

El ciclo continuará hasta junio con actuaciones de Iris Azquinecer y Rainer Seiferth, que celebrarán el décimo aniversario de 'Zaruk' (19 de febrero); Antonio Serrano, que presentará su nuevo proyecto 'Jazz Caló' (12 de marzo); Javier Ruibal, en formato dúo con piano (16 de abril); María Toro, al frente de su cuarteto (21 de mayo), y los burgaleses Fetén Fetén, que cerrarán la programación el 18 de junio. Todas las sesiones de 'Sinetiq' se celebrarán los jueves a las 19.30 horas.

Por su parte, el ciclo 'LIMO. Músicas corrientes', comisariado por ULTRANESIA y dedicado a la música de raíz desde una perspectiva experimental, regresará el 24 de enero con la compositora estadounidense Kali Malone, residente en Suecia y figura clave del minimalismo basado en drones. Las entradas para este primer concierto están prácticamente agotadas.

'LIMO' continuará hasta noviembre con cinco nuevas citas, entre ellas las propuestas de Arianna Casellas & Kauê (28 de marzo) y Lucrecia Dalt (6 de junio), así como las interpretaciones de músicas locales de Pakistán a cargo de Ustad Noor Bakhsh (23 de mayo) y de Indonesia con Senyawa (26 de septiembre). El ciclo se cerrará con la primera actuación en Madrid de la gaitera y zanfonista alsaciana Lise Barkas el 28 de noviembre.

Asimismo, 'VANG. Músicas en vanguardia' alcanzará en 2026 su octava temporada, comisariada por Sergio Luque y Víctor Barceló, con una programación centrada en compositores caracterizados por su independencia radical y su exploración del tiempo y el sonido. El ciclo se abrirá el 28 de febrero con el Cuarteto Bozzini, que interpretará obras de Jürg Frey y Phill Niblock.

Entre las citas destacadas figuran el recital de Marino Formenti con obras de Morton Feldman y Galina Ustvolskaya (21 de marzo); la presentación de 'Plaything', de Maryanne Amacher, el 25 de abril; la interpretación de 'Vortex Temporum', de Gérard Grisey, a cargo de Vertixe Sonora (20 de junio); el solo de percusión de Lê Quan Ninh (24 de octubre), y el cierre del ciclo con los Estudios para pianola de Conlon Nancarrow, presentados por Dominic Murcott el 12 de diciembre.

Las citas de 'LIMO' y 'VANG' se celebrarán siempre en sábado a las 19.30 horas, y las entradas para ambos ciclos saldrán a la venta en la página web de CentroCentro al precio de 10 euros.