Los centros educativos de la región se preparan para el calor: 17,8 millones para acometer más de 100 actuaciones

Archivo - Varios alumnos a la llegada al primer día de colegio en la Comunidad de Madrid, a 8 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid destina este curso 2025/26 un total de 17,8 millones de euros a mejorar la climatización y reducir los efectos de las altas temperaturas en los centros educativos públicos de la región.

Esta cuantía supone un incremento del 33% respecto a los 13,3 millones invertidos el pasado año académico y permitirá desarrollar 106 actuaciones orientadas a mejorar el confort térmico en las aulas madrileñas, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Entre las medidas ya ejecutadas figuran 40 intervenciones de reforma sobre la envolvente térmica de edificios educativos públicos y la modernización de sus sistemas de climatización. Los trabajos incluyen mejoras en cubiertas y fachadas, así como la sustitución de equipos por otros más eficientes energéticamente.

Asimismo, continúa la instalación de nuevos aparatos enfriadores en todas las escuelas infantiles públicas dotadas de suelo radiante, un sistema que permite regular la temperatura de las aulas tanto en invierno como en verano.

En los centros donde no es posible instalar esta tecnología por cuestiones técnicas, se ha optado por la compra de unidades de refrigeración evaporativa de bajo consumo, que permiten un descenso de entre 8 y 11 grados sobre la temperatura de la estancia respecto al exterior con un consumo energético un 80% más bajo que el de los aires acondicionados.

Actualmente está en marcha la adquisición de otras 300, que se sumarán a las 205 ya instaladas en cursos anteriores.

A estas acciones se añaden cerca de 40 intervenciones relacionadas con la protección solar en los centros educativos, mediante la instalación de toldos, pérgolas y láminas reflectantes contra rayos ultravioletas en ventanas.

Además, este año ha finalizado la rehabilitación energética integral de cuatro institutos públicos de la región: los IES Complutense de Alcalá de Henares, el Alto Jarama de Torrelaguna, Salvador Allende de Fuenlabrada y Narcís Monturiol de Parla.

A ello se suman otras dos actuaciones actualmente en ejecución y la redacción de proyectos para otros tres centros situados en Madrid capital, Móstoles y Torrejón de Ardoz.

Estas acciones, promovidas por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, incluyen mejoras de la envolvente térmica, instalación de energía fotovoltaica, sistemas de producción de agua caliente mediante energía solar, sustitución del sistema de calefacción y el cambio de luminarias por otras de mayor rendimiento.

PLAN DE ACTUACIÓN ANTE ALTAS TEMPERATURAS

Por otra parte, los centros educativos también pueden tomar medidas en los días de calor como adaptar el horario a las circunstancias meteorológicas y hacer cambios en las actividades físicas y sus horas de realización, evitando el ejercicio intenso y extremando las precauciones en las salidas al patio en los momentos más calurosos del día.

Asimismo, tienen la posibilidad de revisar las actividades complementarias y extraescolares para evitar que se hagan en lugares expuestos al sol.

Estas medidas están incluidas en el Plan de Actuación ante episodios de altas temperaturas aprobado la pasada semana en el Consejo de Gobierno. Este protocolo contiene recomendaciones y actuaciones, y se pone a disposición de los colegios e institutos de la región.