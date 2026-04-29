Cerca de 1.600 niños de familias vulnerables recibirán desayunos escolares gratuitos el próximo curso

Archivo - Una familia en el parque de El Retiro, a 4 de julio de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ofrecerá desayunos saludables gratuitos a 1.600 alumnos de familias vulnerables durante el curso 2026/27, después de que el Consejo de Gobierno haya aprobado este miércoles una inversión de 750.000 euros para financiar este servicio.

Está dirigido a los hijos de familias beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción (RMI) o del Ingreso Mínimo Vital (IMV), matriculados en centros sostenidos con fondos públicos, ha indicado el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín.

Esta medida del Ejecutivo regional facilita que los escolares madrileños procedentes de entornos con mayores dificultades socioeconómicas puedan recibir la primera comida del día en sus centros educativos antes del inicio de la jornada lectiva, entre las 08.00 y las 09.00 horas.

La ayuda contempla un importe máximo de 55 euros mensuales por beneficiario, que la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades abona directamente al centro encargado de prestar el servicio a los estudiantes de segundo ciclo de Educación Infantil y de Educación Primaria.

Junto a esta iniciativa, la Comunidad de Madrid también les ofrece comedor escolar gratuito en los periodos vacacionales mediante una convocatoria de ayudas a los ayuntamientos para su prestación.

Se pueden beneficiar, igualmente, los estudiantes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria que participan en las actividades desarrolladas por los consistorios en los centros educativos que permanecen abiertos durante las jornadas no lectivas de Navidad o Semana Santa.