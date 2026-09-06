Cerca de 2.500 personas marchan por Vallecas para pedir la salida de Presa del Rayo y la vuelta a su estadio

Varios aficionados antes del encuentro de fútbol entre Rayo Vallecano y Racing Club de Santander, en el Estadio de Butarque, a 5 de septiembre de 2026, en Leganés, Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 2.500 personas, según datos de la Delegación de Gobierno en la Comunidad de Madrid, marcharon este sábado por la tarde por el distrito de Puente de Vallecas para pedir la salida del presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, y la vuelta a su estadio, en plena escalada del enfrentamiento entre la entidad y la Comunidad de Madrid por el estado del recinto.

Así, aficionados y vecinos se manifestaron por las calles de Vallecas sobre las 17 horas desde la fuente de la Asamblea de Madrid, frente a la Cámara regional, hasta el estadio bajo el lema de 'El Rayo es de Vallekas o no será'.

A través de redes sociales, la agrupación de peñas del Rayo Vallecano animaba a los rayistas a "no legimitar ni un segundo" a Presa, de quien aseguran que "ha estado jugando con la vida y la salud" de los aficionados. "No acudir a Butarque es la mejor defensa para que el Rayo, ayer, hoy y siempre sea de Vallekas", señalaban poniendo el foco en la necesidad de mostrar su "dignidad" como afición.

"La victoria de la dignidad, del Rayismo unido y organizado. Hoy 4000 personas han defendido en las calles que el Rayo es de Vallekas, que estamos hartos y cansados de Martín Presa y que el único camino posible es su salida", indicaron tras la concentración.

NUEVO CRUCE ENTRE LA COMUNIDAD Y EL RAYO

La protesta llega en uno de los momentos de mayor tensión entre el club y la Comunidad desde el inicio del conflicto. Este mismo viernes, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, afirmó que el objetivo de Presa "nunca ha sido permanecer" en el actual Estadio de Vallecas y ha reprochado a la entidad que no haya mantenido el campo "en condiciones".

De Paco ha aseguró que la Comunidad está "acelerando absolutamente todos los procesos" y ha vuelto a atribuir al Rayo incumplimientos en sus obligaciones de mantenimiento. A su juicio, el estadio "ni está ni ha estado en los últimos años a la altura" del equipo y el club está "absolutamente suspenso" en lo relativo al cuidado del recinto.

El origen de la actual situación se remonta a julio, cuando la Comunidad de Madrid dictó una orden para iniciar la extinción de la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo y acordó como medida cautelar su suspensión inmediata tras conocer una auditoría que detectó "graves" deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento.