La C-5 de Cercanías circulará este fin de semana hasta Atocha durante las mañanas por obras

Archivo - Archivo.- Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La línea C-5 (Móstoles-El Soto-Humanes) sufrirá cortes de servicio durante este fin de semana por obras de Adif en la infraestructura de la estación de Atocha, de modo que los trenes en ambos sentidos iniciarán y finalizarán su recorrido en Atocha hasta las 10 horas.

De este modo, los viajeros de la C-5 que deseen continuar el trayecto en esta línea más allá de Atocha deberán realizar transbordo a otro tren de la C-5 en esta misma estación.

Esta afectación en la línea se repetirá también durante el fin de semana del 26-27 de septiembre, según ha apuntado Renfe.

El objetivo de estos trabajos de mejora, que tienen como consecuencia esta modificación del servicio, es ampliar la capacidad de la estación de Atocha en beneficio de las líneas C-3, C-4 y C-5.

En este sentido, la empresa ferroviaria ha explicado que se ha elegido realizar esta obra en fin de semana, cuando la afluencia de viajeros es menor, para que la afectación a los viajeros sea la menor posible.