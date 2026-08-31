Cercanías estrena "los trenes del futuro" de gran capacidad: hasta 200 metros de largo y casi 2.000 pasajeros

1113212.1.260.149.20260831130542 El ministro de Transportes, Óscar Puente - EUROPA PRESS

Los dos primeros trenes comenzaron a prestar servicio el pasado lunes en la línea C-7 MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cercanías de Madrid ha estrenado las primeras unidades de los trenes Stadler comprados por Renfe para la red, unos "trenes del futuro" que permiten aumentar un 20% la capacidad, con hasta 200 metros de longitud y casi 2.000 pasajeros.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, acompañado del delegado del Gobierno, Francisco Martín, y la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha presentado este lunes una de estas nuevas unidades en la estación de Cercanías de Príncipe Pío.

Los dos primeros trenes comenzaron a prestar servicio el pasado lunes en la línea C-7 de Cercanías tras haber superado la homologación pertinente, simulaciones comerciales y los ensayos en diferentes condiciones, mientras que la tercera unidad se incorporará este mismo lunes al servicio.

"Este tren es el futuro, es el presente desde hace unos días, pero es el futuro y es un futuro que tiene unas cualidades y unas características a la medida de lo que necesitaba el servicio de Cercanías de Madrid: más capacidad, más accesibilidad, más comodidad y más tecnología, con todo lo que eso supone", ha destacado el titular de Transportes.

Renfe ha contratado con Stadler un total de 79 por 1.306 millones de euros, que irán llegando paulatinamente a la red de Cercanías de Madrid. Esta operación se enmarca en el plan de renovación de flota de Renfe, que prevé una inversión de unos 3.500 millones de euros para la adquisición de nuevo material rodante para todo el territorio nacional.

Según ha destacado Puente en la presentación, las nuevas unidades son "una respuesta a una necesidad concreta, que era mejorar el servicio de Cercanías de Madrid", una red que mueve 730.000 personas cada día, el 55% de los desplazamientos de servicio público en España. "Madrid necesitaba más capacidad, supera los 200 millones de viajeros al año, casi la mitad de los usuarios de tren de toda España", ha subrayado.

Estos trenes irán incorporándose paulatinamente a la red de Cercanías de Madrid, con destino final pensado para que circulen por la renovada C-5 de Cercanías, "que necesita un aumento de capacidad". "No es una cuestión de favoritismo con Madrid; es una cuestión simplemente de servir a la realidad que ya Madrid representa. Este núcleo de Cercanías es la mitad del tráfico de viajeros de España y, en concreto, hay una línea, la C-5, que representa el 15 o el 16% del total de viajeros que se mueven en España cada día", ha señalado el ministro.

El titular de Transportes se ha referido así a las críticas por el traslado de 41 trenes Civia de la serie 465 desde Cercanías Madrid hasta el núcleo de Cercanías de Valencia a partir del 7 de septiembre de 2026.

"La justificación de que estos trenes vengan a Madrid es porque estos trenes son los que el núcleo de Cercanías de Madrid necesita. Son unos trenes pensados en el usuario, pensados en quien va a recibir el servicio", ha alegado.

LAS NUEVAS UNIDADES

Se trata de trenes de gran capacidad de longitudes de unos 100 y 200 metros que combinan coches de uno y dos pisos y que se adaptan a los cambios de ocupación.

En concreto, los T100 permiten su evolución a T120, de cinco coches, y serán mixtos con dos coches de piso bajo y otros dos centrales de dos pisos. En ellos podrán viajar hasta 915 viajeros.

Por su parte, los T200 serán adaptables a tipo T240, de diez coches, o reducirse a 160 metros. Tienen capacidad hasta de 1.900 pasajeros.

Las unidades de este último modelo son las más grandes de la flota de Renfe en composición única, al poder disponer de cuatro coches de piso bajo y cuatro coches de dos pisos.

Están dotados sistemas de información al viajero, son de ancho ibérico y pueden alcanzar una velocidad máxima de 140 km/h. "Estos trenes incorporan los sistemas más avanzados de comunicación y de seguridad ferroviaria. Están conectados de forma permanente con los centros de control, disponen de sistemas para conocer su nivel de ocupación y mejorar la información que reciben los viajeros", ha subrayado el ministro.

Igualmente, disponen de una batería extra, según ha explicado el ministro, para, en caso de avería en el suministro, disponer de una autonomía de hasta 4 kilómetros para poder llegar a la estación.

Además, todos ellos disponen de los últimos avances en accesibilidad y confort, con acceso y espacio para personas con movilidad reducida, todas las puertas de los coches de simple piso a nivel, además de áreas para bicicletas (zonas multifuncionales con capacidad para hasta seis bicicletas en T100 y 18 bicicletas en T200) y carritos infantiles.

Asimismo, las entradas a nivel de andén de seis de las diez puertas del T100 (12 de 20 puertas para T200) no tendrán escalones, por lo que se reducirá el tiempo de subida y bajada de pasajeros.

Los trenes también cuentan con tomas de carga USB y enchufes en los asientos, un moderno sistema de información al pasajero y un sistema de video vigilancia CCTV de cobertura total. La iluminación de los coches es LED, y cuentan con un eficiente sistema de calefacción y aire acondicionado y aislamiento térmico que garantizan un ambiente confortable a la vez que contribuyen a la sostenibilidad del transporte.

RENOVACIÓN DE LA FLOTA

La compra de estos trenes, según ha remarcado Puente, forma parte de una inversión global de casi 4.000 millones de euros en la renovación de la flota de Renfe. En este sentido, el ministro ha remarcado la necesidad de "planificar" este tipo de cambio de material.

"Ahora vienen unos años en los que va a haber esa renovación pero no puede suceder lo mismo dentro de 4 o 5 años y que nos encontremos con una flota que de repente se para y entra en obsolescencia y nos vemos luego de nuevo forzados a promover contratos muy grandes, de enorme coste, con muchos tiempos de espera para recibir los trenes", ha apuntado.

"Debe hacerse de una manera mucho más racional, más periódica y debe haber una planificación de las compras", ha remarcado el ministro, quien ha subrayado que las grandes renovaciones han venido siempre de la mano de gobiernos progresistas y, en este caso concreto, "llega después de 20 años, en los que durante las etapas de los gobiernos del Partido Popular no se adquirió ni un solo tren para estos servicios".

"Los trenes de Cercanías que prestan servicio en España siempre han llevado el sello de los gobiernos progresistas, tanto en Cercanías como en Media Distancia. Ese es el punto del que partimos, un punto de gran necesidad por el mucho tiempo que ha transcurrido desde la última incorporación de trenes a nuestra flota. Y los 400 nuevos trenes dan la medida del esfuerzo que estamos realizando para recuperar el tiempo perdido y modernizarnos servicios esenciales para millones de ciudadanos", ha zanjado.

Finalmente, ha remarcado la importancia de esta renovación por el "efecto dominó" en el conjunto de España al permitir "atender mejor todo" el servicio para millones de viajeros en el conjunto del país.