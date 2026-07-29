Cercanías Madrid recomienda consultar los horarios de paso de los trenes de la red ante la huelga de este viernes

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MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cercanías Madrid recomienda a sus usuarios consultar los horarios de los trenes ante la huelga convocada para este viernes y que afectará a todas las líneas de la red.

"Con motivo de la huelga convocada el 31 de julio, el servicio de Cercanías puede presentar modificaciones en la frecuencia de paso. Antes de viajar recomendamos consultar los horarios y el estado del servicio en la App de Cercanías, estaciones o en el 912 320 320", señala en una publicación de la red social 'X'.

En concreto, según ha informado Renfe, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido que los trenes de Cercanías tendrán unos servicios mínimos del 75% en hora punta (de 6 a 9 horas, de 13.30 a 15.30 horas y de 18.30 a 20.30 horas) y del 50% durante el resto de la jornada.