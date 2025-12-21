La C-3 y C-4 de Cercanías recuperará la normalidad el próximo fin de semana tras finalizar las obras en túnel de Sol

Archivo - Exterior de la estación de Puerta de Atocha-Almudena Grandes - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de las líneas C-3 y C-4 de la red de Cercanías de Madrid recuperarán la normalidad circulatoria durante las primeras horas de servicio a partir del próximo fin de semana tras haber finalizado este domingo las obras que afectaban al túnel de Sol.

En concreto, el pasado 15 de noviembre arrancó una nueva fase de las obras para ampliar la capacidad de Atocha que obligó a cerrar el túnel de Sol hasta las 10.00 horas durante los sábados y domingos durante seis fines de semana.

Una vez finalizada esta nueva fase de las obras que está acometiendo Adif, desde el próximo fin de semana se recupera la normalidad en las primeras horas de servicio en las líneas C-3 (Aranjuez-Chamartín) y C-4 (Parla-Alcobendas/Colmenar Viejo), según ha informado Renfe en un comunicado.

En esta primera fase, Adif ha llevado a cabo trabajos de ejecución de taladros y cortes de huecos en muros para paso de vigas y colocación de prolongaciones de vigas para la conexión estructural del túnel de Sol con el nuevo tramo de túnel que enlazara con el de Embajadores.

Estas obras, que se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE NextGenerationEU, ampliarán la capacidad de Atocha Cercanías, lo que beneficiará directamente a las líneas C-3 y C-4, según Renfe.