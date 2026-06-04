Cercanías se reforzará con 1,1 millones de plazas extra el fin de semana por la visita del Papa León XIV a Madrid

Entrada de la estación de Cercanías de Sol, a 22 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renfe reforzará la red de Cercanías de Madrid con más de 1,1 millones de plazas extra este fin de semana por la visita del Papa León XIV a la capital, que tendrá lugar del 6 al 9 de junio, con actos multitudinarios a los que se prevé que acudan más de un millón de personas en algunos casos.

Entre los eventos previstos en Madrid destacan la vigilia de oración en la plaza de Lima, el sábado; la Santa Misa en la plaza de Cibeles, el domingo, con la previsión de asistencia entre 1 y 1,5 millones de personas; el encuentro diocesano en el estadio Santiago Bernabéu, además de otros actos que tendrá lugar en Ifema, el pabellón Movistar Arena, o la Catedral de la Almudena.

Para facilitar la movilidad de los viajeros a estos eventos, Cercanías ha establecido refuerzos en prácticamente todas las líneas, aunque también están previstos alteraciones de servicio en las estaciones de Recoletos, sin parada de trenes el domingo, o posibilidad de cierre y restricciones de acceso en las de Nuevos Ministerios y Sol durante el fin de semana.

En detalle, desde las 13.00 horas del sábado y hasta la finalización del servicio, las principales líneas (C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-7, C-8 y C-10) registrarán un aumento de frecuencias y trenes en doble composición. En total, se prevé un incremento de plazas para ese día de más 540.000, un 35% más de lo habitual en fin de semana.

Para organizar esta gran afluencia de viajeros, habrá un refuerzo específico de personal en estaciones y se adaptará el servicio para gestionar tanto los flujos de entrada como de salida tras los eventos. Además, Cercanías dispondrá de reservas estratégicas con trenes y personal en las principales cabeceras.

Por su parte, el domingo está previsto que todas las líneas registren desde primera hora de la mañana frecuencias similares a las de un día laborable, muy superiores a las de un domingo normal. Ello supone un refuerzo de 580.000 plazas más, además de trenes de reserva ante cualquier imprevisto.

CIERRE DE ESTACIONES

Asimismo, Renfe ha recordado que durante los actos previstos podrán producirse restricciones o cierres puntuales de estaciones por motivos de seguridad y a instancias de las Fuerzas de Seguridad. En este sentido, durante el fin de semana las estaciones de Nuevos Ministerios y Sol podrían tener restricciones de acceso y cierre de las mismas por horas en función de la afluencia del público.

Además, el domingo, desde el inicio del servicio hasta las 14.00 horas los trenes no efectuarán parada en la estación de Recoletos, que estará cerrada en ese tramo horario.

En todo caso, desde Renfe se ha recordado que estas medidas podrán modificarse en función de la evolución de los flujos de viajeros y de las indicaciones de las fuerzas de seguridad. En cualquier caso, se ha recomendado planificar los desplazamientos con antelación, priorizar el transporte público y consultar los canales oficiales para informarse de posibles restricciones de servicio y acceso.

Además, para todos los días de la visita del Papa, hasta el martes día 9, Renfe ha previsto un refuerzo de vigilantes de seguridad, con 290 efectivos más distribuidos por toda la red. Asimismo, habrá 300 trabajadores más en los servicios de Atención al Cliente y personal de información distribuido en estaciones estratégicas como Atocha, Sol, Nuevos Ministerios, Recoletos o Chamartín y más trabajadores de limpieza tanto en estaciones como para adecentar los trenes una vez finalicen el servicio.

REFUERZO DE LOS SERVICIOS AVANT

Del mismo modo, los tres corredores Avant (Media Distancia de Alta Velocidad) de la zona centro, Valladolid/Segovia-Madrid, Toledo-Madrid y Puertollano/Ciudad Real-Madrid, registrarán durante este fin de semana un incremento de más de 13.000 plazas con respecto al número de plazas de un fin de semana normal.

En cuanto a servicios de Media Distancia, tanto el sábado como el domingo circularán dos trenes regionales que conectan Madrid con Extremadura en doble composición, con 370 plazas adicionales cada día, es decir, 740 plazas más en total para ese fin de semana.

Asimismo, Renfe operará durante el sábado y el domingo un tren chárter AVE para facilitar el desplazamiento a la capital de los participantes de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Valladolid.

Finalmente, Renfe ha recordado que durante la visita del Papa y los días previos, estará activo un dispositivo integral de información para mantener puntualmente informados a los viajeros antes y durante los eventos.

Este plan incluye información en web y app de Cercanías; mensajes en pantallas de estaciones y máquinas autoventa; megafonía en trenes y estaciones con avisos periódicos; cartelería física y digital específica, comunicación a través de redes sociales y refuerzo del centro de atención telefónica.