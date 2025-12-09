Cercanías suma más de 2.200 plazas gratuitas en cinco aparcamientos disuasorios para usuarios de transporte público

Archivo - Varias personas entran en un tren de Cercanías - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los usuarios de transporte público colectivo podrán utilizar de forma totalmente gratuita los aparcamientos disuasorios gestionados por Renfe de las estaciones de Las Rozas, Pinar de las Rozas, Las Matas, El Barrial y Majadahonda, con más de 2.200 plazas para el estacionamiento sin pago en estas condiciones.

Renfe Cercanías Madrid y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) han alcanzado un acuerdo en virtud del cual los usuarios de un título de transporte (Abono Transporte del CRTM, billetes sencillos y de 10 viajes de Cercanías, autobuses interurbanos o Metro Ligero) podrán estacionar de forma gratuita en estos aparcamientos.

El tiempo de estacionamiento en cualquier caso no deberá ser inferior a las 5 horas ni superior a las 16 horas, ha informado Renfe en un comunicado.

Cercanías Madrid aplicará las mismas condiciones de gratuidad en el uso de los aparcamientos a aquellos usuarios que estén en posesión de los títulos de transporte de Renfe, Tarjeta Renfe&Tú, Tarjeta Ferroviaria, Billete Combinado media larga distancia, Usuarios del sistema KRONOS de pago directo con tarjeta bancaria en tornos, utilizado durante el intervalo de la estancia (entre 5 y 16 horas).

Estos cinco aparcamientos se unen así a otros a la red de aparcamientos Aparca+T como los de Colmenar Viejo, Ciudad Universitaria o Estadio Metropolitano, en los cuales los usuarios del transporte público ya podían aparcar sus automóviles sin coste.

Según Renfe, este convenio supone un paso más en la promoción del transporte público sostenible y en detrimento del vehículo privado. En este sentido, en los dos últimos años la compañía ha logrado reducir en un 13% el consumo energético unitario y disminuir un 20% su huella de carbono.

En 2024 el Grupo Renfe redujo sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta 3,79 gramos de CO2 por unidad de transporte (viajero o tonelada de mercancía transportada). Un valor hasta 35 veces inferior comparado con el automóvil, de acuerdo con los datos de la Oficina Española de Cambio Climático.