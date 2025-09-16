Cercedilla anuncia medidas contra Montero y Belarra por La Vuelta pero MM y PSOE, socios en minoría, se desmarcan

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cercedilla, encabezado por el alcalde David José Martín (Juntos Por Cercedilla), ha anunciado que tomará medidas legales por las protestas el sábado de "dos personas ajenas" al municipio y "miembros de un partido político nacional" en La Vuelta Ciclista a España --las exministras Irene Montero y Ione Belarra (Podemos)-- ante lo que Más Madrid --miembro del Gobierno local junto a PSOE-- se ha desmarcado.

En el comunicado el Consistorio sostiene que "algunos miembros de ese partido interrumpieron la etapa con actos irresponsables" que pusieron "en riesgo a ciclistas, equipos y vecinos", poniendo "en grave peligro la seguridad de todos".

"Defendemos el derecho a manifestarse de forma pacífica. No toleramos la violencia ni los altercados que comprometan la seguridad. Se tomarán las medidas legales necesarias para que no vuelva a ocurrir", reza el texto.

Frente a ello, fuentes de Más Madrid han tachado de "iniciativa unilateral del alcalde" el comunicado y han subrayado que "en ningún momento fue acordado" con la formación.

"Evidentemente no estamos de acuerdo y estamos exigiendo que el alcalde dé marcha atrás inmediatamente", han explicado a Europa Press en una conversación en la que han reivindicado que "todas las personas tienen derecho a manifestarse" y que "las protestas contra la presencia de Israel fueron pacíficas y multitudinarias".

En un comunicado, al que ha tenido acceso Europa Press, la formación en Cercedilla ha afirmado que el mensaje lanzado por el Ayuntamiento "no respeta en absoluto" su posición ante las protestas y "tampoco la de los vecinos" del pueblo.