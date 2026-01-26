Cercedilla y el delegado del Gobierno firman la adhesión del municipio al sistema VioGén

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, el alcalde de Cercedilla, David José Martín, y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Carlos de Miguel, firman el acuerdo de adhesión del municipio al sistema VioGén - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cercedilla, David José Martín, ha ratificado este lunes su adhesión al sistema de seguimiento integral de víctimas de violencia de género (VioGén) durante una Junta Local de Seguridad en la que ha estado presente el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Martín ha celebrado que se trata de "un día importante" para la ciudad y para la Comunidad de Madrid porque la firma de este acuerdo hará que "más mujeres estén protegidas" gracias a la coordinación entre cuerpos de seguridad que contempla el sistema VioGén.

Durante la sesión, ambos han aprovechado la ocasión para destacar la importancia de esta incorporación para remar a favor de la protección de las víctimas de violencia de género. Además, han expresado su deseo de que esto "sirva de inspiración" para que otros municipios se unan al sistema.

"El ejemplo que nos da Cercedilla es muy importante", ha aseverado un delegado del Gobierno quien, en presencia del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Carlos de Miguel, ha aprovechado también para poner en valor en trabajo de la Benemérita.

MUNICIPIOS AÚN POR ADHERIRSE

El propio delegado del Gobierno ha señalado ya en anteriores ocasiones a los más de 30 municipios de la región que, pese a que cumplen con los requisitos para adherirse a VioGén, aún no lo han hecho. Precisamente a finales de año, Martín remitió una carta a estos alcaldes en la que les pedía que dieran el paso.

Precisamente sobre este asunto y por la notable presencia de municipio del entorno de la Sierra de Guadarrama, Martín ha destacado que la institución que encabeza está trabajando con "todos los municipios que tienen alguna voluntad de incorporarse" y se analizan sus "reticencias y temores".

"Ejemplos como este de Cercedilla pueden ser positivos para que vean con la práctica de otros municipios cómo algunos de esos tempores puede ser disipados por la vía de los hechos", ha subrayado un Martín que, pese a todo, incide en que hay casos en los que la negativa a VioGén viene dado por un "marcado caracter ideológico".

Así, el delegado ha señalado que "hay cuestiones que ni lo operativo puede solucionar", pues existen quienes "niegan la violencia machista" y contra eso es "complicado" actuar, si bien asevera que se seguirá trabajando con los alcaldes de esos municpios para tratar de que "cambien de postura".

En concreto, el listado de 34 municipios que aún quedan por adherirse a VioGén está formado por Ajalvir, El Álamo, Algete, Alpedrete, Arroyomolinos, El Boalo, Camarma de Esteruelas, Campo Real, Chinchón, Cobeña, El Escorial, Fuente el Saz de Jarama, Galapagar, Griñón, Guadarrama y Hoyo de Manzanares.

Además de Humanes de Madrid, Loeches, Meco, El Molar, Los Molinos, Morata de Tajuña, Navacerrada, Navlagamella, Paracuellos del Jarama, San Lorenzo de El Esocorial, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Torrelodones, Valdemorillo, Valdemoro, Villanueva de la Cañada y Villarejo de Salvanés.