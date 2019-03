Cermi celebra su 20 aniversario extendiendo la mano a la inclusión, a la mejora colectiva y recuperación de la dignidad

Publicado 29/03/2019 13:18:49 CET

Madrid, "un ejemplo de región integradora y comprometida con las personas con discapacidad y sus familias", dice Adrados

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (Cermi) ha celebrado este viernes su 20 aniversario, en la Asamblea de Madrid, donde ha asegurado que "extiende la mano" a la inclusión, a la mejora colectiva y a la recuperación de la "dignidad".

El acto ha sido presidido por la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados; junto con el presidente del Cermi estatal, Luis Cayo, y el presidente del Cermi Comunidad, Óscar Moral.

Al encuentro también ha asistido el delegado del Gobierno en la Comunidad, José Manuel Rodríguez Uribes; viceconsejeros, diputados autonómicos; el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero; el presidente de la Federación Madrileña de Municipios (FMM), Guillermo Hita; y el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reíllo; entre otros.

En su turno de palabra el presidente del Cermi estatal ha señalado que la inclusión tiene "efectos" y no se debe pensar que se trata de una moda "sin trascendencia", ya que "la tiene y mucha". Por ello, ha abogado por "tender la mano" para "colaborar en la mejora colectiva", porque la sociedad será mejor si cuentan con las personas con discapacidad".

Así, ha indicado que Cermi trabaja con un enfoque "de derechos humanos" y ha querido "convertirse en motor y promotor de las políticas públicas y de las legislaciones". "Sabemos que hay un fondo de ausencia de igualdad de oportunidades, de falta de acceder a bienes básicos y acceder a los derechos fundamentales", ha lamentado.

Por su parte, el presidente del Cermi Comunidad ha asegurado que seguirán estando en la vanguardia "frente a la negación de los derechos" que les corresponden; así como "un actor imprescindible para la recuperación de la dignidad".

"Si Cermi no cumpliese otros 20 años sería una buena noticia, supondría que no seríamos necesarios y que habríamos fenecido por lograr el éxito. Por ahora, queremos representar a la discapacidad en esta región y ser el altavoz y transmisor de los que no son escuchados", ha sostenido.

ADRADOS CELEBRA QUE MADRID SEA "EJEMPLO DE REGIÓN INTEGRADORA"

La presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, ha destacado que en estos 20 años, CERMI Madrid se ha convertido en una entidad de "referencia" en el ámbito de la atención y apoyo "a las más de 335.000 personas con discapacidad y sus familias" que viven en la región en todo lo que se refiere a la defensa de sus derechos, a la prestación de servicios y a la gestión de centros.

"Hay que conseguir la integración real y efectiva de estas personas, en todos los ámbitos de la vida. Y, para ello, es nuclear poner los medios para que puedan participar plenamente en todos los aspectos de la sociedad en la que viven, en igualdad de oportunidades", ha sostenido.

Además, Adrados ha tildado de "esencial" para lograr la integración, la igualdad de oportunidades y celebrado que Madrid "sea un ejemplo de región integradora y comprometida con las personas con discapacidad y sus familias".

No obstante, cree que aún "queda por hacer" para "seguir avanzando y mejorando en los aspectos que más preocupan y reclaman las personas con discapacidad, como son el empleo, la accesibilidad o la atención integral".

También, la presidenta del Parlamento madrileño ha destacado algunos de los logros conseguidos en la Cámara como la reforma de la Ley Electoral para reconocer el derecho al voto "a las 100.000 personas, casi 12.000 de ellas madrileñas, que van a poder ejercer su derecho al voto en las próximas citas electorales".

"Queda mucho trabajo, pero tengo la convicción de que estamos logrando, aunando esfuerzos, hacer de la madrileña una sociedad de todos y para todos, en la que todos cuentan y todos pueden aportar", ha concluido Adrados.