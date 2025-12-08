El Cerro Almodóvar se prepara para su transformación en 7 meses: más árboles y mejora del entorno y la accesibilidad

Cerro Almodóvar - AYUNTAMIENTO DE MADRID

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante, ha comenzado las obras de remodelación integral del parque Cerro Almodóvar, ubicado en el barrio de Aluche (distrito de Latina), que tendrán una duración de siete meses y que pretenden sumar más árboles y mejorar el entorno y la accesibilidad.

Con una superficie de más de 173.000 metros cuadrados, el parque "incrementará su valor ambiental, reforzará su papel como espacio de convivencia y fomentará la práctica del ocio activo al aire libre", ha señalado el Consistorio en un comunicado.

El proyecto, que cuenta con una inversión de 995.000 euros, quiere responder a las propuestas vecinales y se enmarca en la estrategia municipal de mejora de zonas verdes que, desde 2019, ha realizado ya una inversión global de 108 millones de euros en 124 proyectos, 112 de los cuales ya están finalizados.

La actuación garantiza itinerarios peatonales accesibles en todo el parque, con pavimentos continuos y antideslizantes y pavimento táctil en los puntos donde la normativa lo requiere. Se mejoran los accesos principales, se reordenan los caminos y se crean nuevos recorridos accesibles que conectan las áreas estanciales, las zonas deportivas y los espacios de sombra.

Los pavimentos se ejecutarán con jabre granítico de color natural sobre base compactada, logrando un acabado armónico con el entorno y respetuoso con el paisaje original.

GESTIÓN DEL AGUA Y CONFORT CLIMÁTICO

El proyecto renueva y amplía la red de drenaje, priorizando la infiltración natural del agua de lluvia y reduciendo la escorrentía superficial. El 90,14 % de la superficie total del parque será permeable, lo que contribuirá a restaurar el ciclo natural del agua y a evitar la erosión. Se instalarán nuevas canaletas acordes a la normativa de accesibilidad, zanjas drenantes y arquetas filtrantes conectadas a la red actual.

La nueva red de riego, automatizada y alimentada con agua regenerada, optimiza el consumo y cumple con la ordenanza municipal de uso eficiente del agua y garantiza un uso responsable de los recursos hídricos.

El diseño paisajístico incorpora 15 nuevos árboles y más de 2.300 arbustos. Asimismo, se ejecutará la plantación de una pradera florida naturalizada junto a la nueva zona de ejercicio para mayores, que aportará color y biodiversidad durante todo el año. Las especies arbóreas seleccionadas, entre ellas la morera de papel y el árbol de los farolillos, están adaptadas al clima de Madrid y presentan bajas necesidades de riego.

El trazado de las plantaciones responde a criterios de visibilidad y seguridad, cuidando el porte del arbolado, especialmente en las alineaciones y en los elementos que delimitan las áreas, así como las características de foliación y floración, con el fin de aportar variedad y riqueza cromática. Además, se han elegido especies que minimizan los riesgos alergénicos.

La plantación se ha planificado con criterios de sostenibilidad y adaptación de las especies a las condiciones del terreno. En las zonas arbustivas se aplicará una capa de mulching natural para conservar la humedad y reducir el mantenimiento.

RECUPERACIÓN DE LA FUENTE DEL CARNERO

El proyecto recupera la zona estancial de la antigua Fuente del Carnero, actualmente degradada. Se rehabilitará el muro y se adecuará su entorno mediante un nuevo camino accesible, zonas ajardinadas y un espacio estancial con muretes de ladrillo visto y asientos de madera con respaldo. Los parterres situados frente a la fuente serán ajardinados con especies ornamentales resistentes y de bajo mantenimiento.

El parque contará con nuevo mobiliario urbano que incluye bancos, mesas de picnic, aparcabicicletas y áreas de descanso adaptadas. Entre las nuevas instalaciones destacan una zona de calistenia, un área biosaludable, skate park dividido en dos zonas o una pista de patinaje, rodeada por una barandilla metálica, destinada al uso recreativo y deportivo.

ILUMINACIÓN

El alumbrado se modernizará con luminarias led conectadas a la red existente y diseñadas para reducir el consumo eléctrico y mejorar la visibilidad. La actuación incorpora criterios de eficiencia energética y mantenimiento responsable.

El nuevo arbolado y los arbustos de porte bajo garantizan zonas abiertas, eliminan puntos ocultos y refuerzan la sensación de seguridad en los recorridos y zonas estanciales.

Este emblemático parque recibe su nombre del árabe al-mudawwar que significa 'la redonda' o 'la circular', en referencia a la forma de la colina sobre la que se asienta. La historia del parque se remonta a principios del siglo XX, cuando era conocido como la finca de Cerro del Olivar y durante muchos años fue propiedad privada de varias familias de la nobleza española.

En el año 1970, fue adquirida por el Ayuntamiento de Madrid, que la convirtió en un parque público. Tras varios años de trabajo de construcción y diseño, el parque Cerro Almodóvar abrió sus puertas al público en 1986.