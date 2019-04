El cheque-bachillerato se pondrá en marcha el próximo curso, con cuantías de hasta 3.000 euros por alumno

Publicado 09/04/2019 12:24:54 CET

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha el cheque-bachillerato el próximo curso 2019/2020, con una cuantía máxima de 3.000 euros anuales por beneficiario.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este mismo martes a una inversión de 4,5 millones de euros, que permitirá que alrededor de 1.500 alumnos "con dificultades socioeconómicas puedan continuar sus estudios en el centro que elijan".

Se podrán acoger a esta ayuda los alumnos que hayan estudiado 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad y que soliciten cursar 1º de Bachillerato en un centro privado de la región, aunque posteriormente se extenderá a toda la etapa post-obligatoria. La estimación inicial es de 1.500 beneficiarios para el próximo curso y 3.000 para el 2020/21.

Los requisitos para solicitar estas ayudas son estar matriculado o tener reserva de plaza; no ser repetidor de 1º de Bachillerato; y no superar el límite de renta per cápita familiar de 10.000 euros.

De esta manera, el Ejecutivo regional pretende "paliar los obstáculos económicos que puedan tener algunas familias para garantizar que sus hijos, continúen Bachillerato en el centro de su elección". De esta forma, "se garantiza la libertad de elección de centro y el pleno derecho a la educación sin restricciones derivadas de la situación económica de la familia".

Además, se beneficiará a las personas que tengan una discapacidad, debidamente acreditada, igual o superior al 33 por ciento, o que acrediten la condición de víctima de violencia de género, víctima del terrorismo, estar sujeto a protección internacional o cuando el alumno para el que se solicita la beca se encuentre en situación de acogimiento familiar.

PUNTOS POR RENTA

El Cheque-Bachillerato se concederá en función de la puntuación obtenida y que será de 4 puntos para rentas per cápita de hasta 5.000 euros; 2,5 puntos para rentas per cápita de entre 5.000 y 7.500 euros; y de 1 punto para rentas de entre 7.500 y 10.000 euros.

Además, si el alumno ha realizado 4º de ESO en el mismo centro en el que va a cursar Bachillerato se le concederá otro punto. La cuantía de las becas será de un máximo de 3.000 euros anuales por beneficiario y se concederá para el periodo escolar comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 y el 30 de junio de 2020.

Las ayudas podrán solicitarse en los próximos días, una vez sea publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).