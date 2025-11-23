El choque entre dos vehículos en la A-6 provoca un incendio en uno de ellos

Archivo - Personal del SUMMA 112 y Bomberos actúan en el lugar de un accidente de tráfico en la M-50 - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El choque por alcance entre dos vehículos este domingo en la carretera A-6 ha provocado un incendio en uno de los turismos, según ha informado la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.

El suceso ha tenido lugar en la noche de hoy, concretamente en el kilómetro 20 de la citada vía, sentido salida. El accidente de tráfico no ha ocasionado heridos.

Tal y como ha precisado la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, se encuentra trabajando una dotación de Bomberos Comunidad de Madrid para extinguir el fuego que afecta en su totalidad al vehículo.