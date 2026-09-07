La CHT inicia esta semana los trabajos de restauración hidrológica-forestal tras el incendio de la Sierre Oeste

Archivo - Varias embarcaciones calcinadas, a 2 de agosto de 2026, en Pelayos de la Presa, Madrid (España). El Gobierno regional ha iniciado labores encaminadas a la reconstrucción de la zona, así como el Punto de Ayuda Tras el Incendio (PATI) que atiende - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) iniciará esta semana trabajos de restauración hidrológico-forestal en las zonas afectadas por el incendio de la Sierra Oeste, que afectó a las provincias de Madrid, Ávila y Toledo y que el organismo considera el mayor registrado en España desde que existen datos.

La actuación de la CHT comenzará en los municipios abulenses de Piedralaves y El Tiemblo, con la ejecución de diversas albarradas destinadas a retener las cenizas y ayudar a consolidar el suelo quemado, evitando su pérdida por erosión y favoreciendo la regeneración de la cubierta vegetal.

El organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica ha finalizado el análisis espacial y las visitas de campo de las zonas afectadas por los grandes incendios de este verano y ha establecido una priorización de actuaciones para corregir y atenuar sus efectos sobre el dominio público hidráulico.

En el conjunto de la cuenca del Tajo, los incendios han afectado a más de 110.000 hectáreas, el doble de la superficie quemada el año pasado. La CHT ha estimado inicialmente una inversión de cuatro millones de euros para las actuaciones de restauración hidrológico-forestal.

En el caso de la Sierra Oeste, la CHT señala que el incendio no provocó daños significativos en las infraestructuras que gestiona, salvo la destrucción completa de la casa de administración de la presa de San Juan. Para garantizar la seguridad en el entorno de esta infraestructura se han retirado pinos carrascos ante el riesgo de afección a inmuebles o personas.

Las actuaciones de restauración buscan, entre otros objetivos, reducir la escorrentía y evitar que las lluvias arrastren cenizas y sedimentos hacia los cauces y las zonas situadas aguas abajo.

La CHT también contempla la retirada de vegetación quemada en cuencas de aportación, especialmente en áreas con riesgo de inundación, así como la eliminación de tapones y troncos en tramos situados aguas arriba de poblaciones.

El organismo está desarrollando estos trabajos en coordinación con las comunidades autónomas y priorizando las zonas vinculadas a puntos de captación de agua para abastecimiento de las poblaciones afectadas.