Cibeles amortiza 483 millones de deuda tras "tomadura de pelo" del Gobierno al no poder destinar superávit a vivienda

Archivo - Engracia Hidalgo detalla información sobre las ordenanzas fiscales, en presencia de Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno- AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Madrid amortizará 483 millones de euros de deuda --procedente del superávit de 2024-- tras la "tomadura de pelo" del Gobierno de España al no poder destinar el superávit a construir vivienda ya que el decreto estatal determina que las inversiones tienen que estar concluidas en un año.

"No se puede hacer vivienda en un año. No se pueden crear expectativas que no son ciertas", ha declarado la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno extraordinaria.

"Es un pago más a Junts", ha valorado la vicealcaldesa, Inma Sanz. Hidalgo, por su parte, ha acusado al Gobierno de España de "generar unas expectativas que se han visto absolutamente anuladas por la realidad", para explicar que la pasada semana el Gobierno municipal llevó a la Junta de Gobierno un expediente que finalmente retiraron "porque salió una ministra en rueda de prensa (en referencia a María Jesús Montero, titular de Hacienda) a decir que los ayuntamientos iban a poder utilizar este dinero en vivienda, que es una de las cosas que más importan a los ciudadanos".

"Pero cuando salió el real decreto en el Boletín Oficial del Estado vimos que la letra pequeña no se ajustaba a lo que había dicho y que una vez más a los ayuntamientos nos habían tomado el pelo en relación a las expectativas que nos habían generado ya que ese dinero no se puede destinar a vivienda, como dijo la señora ministra, por la sencilla razón de que el decreto obliga a que las inversiones se hagan en un año, de tal forma que no hay nadie que pueda hacer una vivienda en un año", ha lamentado Engracia Hidalgo.

A lo que ha unido que para el mes de diciembre en los ayuntamientos ya se ha amortizado deuda o se han contenido esas amortizaciones en el proyecto de presupuestos.

DESOÍR A LA FEMP, "INDEPENDIENTEMENTE DEL COLOR POLÍTICO"

Engracia Hidalgo ha constatado que el Gobierno central "ha roto las expectativas porque no han hecho caso a los ayuntamientos, que durante todo el año y a través de la Federación Española de Municipios (FEMP) e independientemente del color político ha estado pidiendo que se dejara utilizar esos ahorros para inversiones realmente importantes para los ciudadanos, que incrementen la productividad, que contribuyan al crecimiento económico".

Ven en esto desde Cibeles "una falta de respeto hacia los ayuntamientos" en lo que no es más que "un peaje más de los que paga el Gobierno de la Nación a Junts". Engracia Hidalgo ha añadido que el decreto también contiene "algo tan importante como la transferencia de los habilitados nacionales, que rompe la cohesión territorial una vez más y es una tomadura de pelo nuevamente a los ayuntamientos".



"Nadie puede decir que no hemos hecho el esfuerzo máximo por intentar utilizar este dinero en inversiones productivas, en inversiones importantes para los madrileños, pero con la normativa del Gobierno de la Nación no es posible", ha lamentado la titular de Hacienda.

LA DEUDA SE QUEDA EN 1.542 MILLONES, "LA MÁS BAJA EN 20 AÑOS"

Ahora con esta amortización, la deuda del Ayuntamiento de Madrid se sitúa en 1.542 millones de euros, "la más baja de los últimos veinte años" y supone el 0,7% del PIB frente al 95% del PIB por parte de la deuda del Estado o el 21% de las comunidades.

La inversión recogida en el proyecto de presupuesto de 2026 supera los mil millones, con obras como la A-5, Ventas o Castellana o el destino para 47 equipamientos, ha recordado la delegada, que ha insistido en que "la solvencia financiera del Ayuntamiento está avalada", unido a los ahorros acumulados de años anteriores. Por todo ello, Hidalgo ha insistido en que esto es "una broma de mal gusto" por un "ninguneo y maltrato a los ayuntamientos".