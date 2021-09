Cibeles aprueba retirar subvenciones públicas a entidades que acosen a mujeres en clínicas de interrupción del embarazo

La proposición de Más Madrid ha salido adelante con el apoyo de la izquierda y Cs frente al rechazo de PP y Vox

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Cibeles ha aprobado este 28 de septiembre, día por un Aborto Legal y Seguro, aprobar la retirada de subvenciones públicas a entidades que acosen a mujeres en los entornos de las clínicas de interrupción del embarazo (IVE).

La proposición, presentada por Más Madrid, ha sido apoyada por PSOE, Grupo Mixto y Cs, después de que los 'naranja' consiguieran introducir una enmmienda a favor de la libertad de conciencia de los médicos. PP y Vox han votado en contra.

La concejala de Más Madrid Carolina Pulido ha reclamado en el Pleno de Cibeles que se garantice "el derecho de las mujeres a ejercer su derecho al aborto en libertad, de acuerdo a la ley y garantizar su integridad física y moral".

También "el derecho a la libre circulación en el entorno de los centros sanitarios acreditados para la interrupción voluntaria del embarazo y la retirada de las subvenciones públicas a entidades que participen del acoso a las mujeres, tanto en el ámbito de las clínicas como elaborando y difundiendo información falsa sobre la interrupción voluntaria del embarazo".

"Es una vergüenza para una ciudad abierta como es Madrid", ha lamentado la edil, que ha pedido zonas de seguridad en los entornos de las clínicas, como en otras ciudades.

Según la Asociación de Clínicas de Interrupción voluntaria del embarazo (ACAI), ha citado Pulido, desde que se aprobó la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, de 2010, "más de 8.000 mujeres se han visto increpadas, insultadas, coaccionadas y amenazadas de algún modo, cuando ejercían el derecho a interrumpir su gestación en un centro sanitario".

LIBERTAD DE MANIFESTACIÓN

"Amparándose en la libertad de manifestación, reunión y expresión, los grupos antiderechos están organizando de forma recurrente puestas en escena en la vía pública, junto a los accesos a las clínicas de IVE, difunden información falsa, insultan, coaccionan y tratan de impedir el acceso a las clínicas de las mujeres, vulnerando su derecho a la intimidad y a la integridad física y moral", ha subrayado Carolina Pulido.

La concejala del Grupo Mixto Marta Higueras ha apoyado la proposición aunque cree que nace vieja después de que la pasada semana se tomara en consideración en el Congreso una propuesta del PSOE para tipificar como delito el acoso a las mujeres en los alrededores de las clínicas, rechazada por PP y Vox. "Brujas aparte, gracias al Gobierno se podrá acabar con esta práctica y denunciar a estas personas y organizaciones", ha subrayado.

La concejala de Vox Arantxa Cabello ha negado que el aborto sea un derecho. "Sí es una desgracia, ha declarado en el Pleno, donde ha cargado contra la "ley aberrante" que derogarían de llegar al Gobierno.

Cabello ha instado a que se aplique el Código Penal "y que denuncie si alguien es acosado" pero que no se debe castigar "a quien no piense igual" porque eso no es más que una "práctica totalitaria" propia "de la izquierda". La socialista Emilia Martínez ha recordado la proposición de su partido elevada al Congreso y criticado la "doble moral de la ultraderecha".

La concejala de Cs Sofía Miranda, que ha criticado que "los extremos" quieran debatir sobre un asunto completamente asumido en el país para generar confrontación, ha sostenido que "la violencia y el acoso no puede ser una herramienta política porque es contrario a la libertad".

"Esas mujeres son acosadas por quienes piensan diferente", ha lanzado a la bancada de Más Madrid con doble sentido. Miranda ha pedido que no se debata sobre un asunto "asumido y legal" como es el aborto sino sobre la gestación subrogada.

La delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, tras remarcar que España es un Estado de Derecho donde las leyes deben ser respetadas, ha abogado por "respetar el derecho a manifestarse, reunirse y de expresión, también el de los médicos objetores".

En cuanto a la creación de zonas seguras, Sanz ha destacado que es una competencia de Delegación de Gobierno, no del Ayuntamiento, advirtiendo a Más Madrid que "asociaciones afines se pueden quedar sin subvenciones", algo que ha hecho extensible a Podemos "porque hacen del acoso y el escrache su forma de estar en política".