Cibeles autoriza Plan Especial para el Brewster, sobre el que pende cese de actividad, para poder presentar la licencia

Un "chanchullete" para la izquierda



MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Cibeles ha autorizado el Plan Especial para el colegio privado americano Brewster, en Chamberí, en los números 3 y 5 de la calle Eloy Gonzalo, centro educativo sobre el que pende una orden de cese de actividad fijada para el 11 de diciembre, un "chanchullete" para la izquierda.

Con este trámite administrativo, el Brewster podrá encontrarse "a un paso de regularizar su situación" y "presentar la licencia administrativa que faltaba", trasladaba el colegio en un comunicado semanas atrás.

PP y Vox han votado a favor en el Pleno de Cibeles de este expediente. El PSOE ha votado en contra del expediente, igual que Más Madrid, cuyo concejal Álvaro Fernández Heredia ha calificado de "chanchullete".

"Si persiste la actividad (desde el 11 de diciembre) se procederá al precinto de la misma", aseveraba el mes pasado el delegado del ramo, Borja Carabante, en la comisión ordinaria.

El centro educativo abrió el pasado mes de septiembre en un edificio protegido pero sin las preceptivas licencias, motivo por el que el Consistorio emitió orden cese de actividad, con fecha del pasado 18 de octubre. El centro se ubica en un espacio BIC desde 1997.

Al procedimiento urbanístico se han presentado 51 alegaciones, todas ellas denegadas. El Pleno ha aprobado definitivamente el Plan Especial para este. Dicho expediente permite "la regularización del uso de ese edificio como dotacional educativo y, en este caso, que puedan mantener esa actividad", explicaba Carabante. Hasta entonces el centro educativo no dispone "ni licencia ni de obras ni licencia de actividad" y por eso el Ayuntamiento de Madrid "ha dictado orden de precinto para el próximo 11 de diciembre".

CUÁNDO SE LEVANTARÍA LA ORDEN DE PRECINTO

"Una vez que se apruebe en el Pleno el Plan Especial, ellos podrán solicitar la licencia de obras y la licencia de actividad de ese edificio", detallaba el delegado. Carabante indicaba que "si lo que tienen antes del 11 de diciembre es la autorización para llevar a cabo las obras y la actividad, entonces se levantará la orden de precinto".

También advertía que resulta "difícil que el día 11 de diciembre puedan contar con la licencia urbanística, toda vez que se aprueba la última semana de noviembre el Plan Especial". "A partir de ese momento tienen que solicitar la licencia y los servicios técnicos deben estudiar la conveniencia o no de estimar esa solicitud de licencia. Por tanto, difícilmente llegaremos al 11 de diciembre", apuntaba.

Borja Carabante no pasó por alto que el centro educativo "tiene una alternativa, que es solicitar medidas cautelares frente a su orden de precinto y que, en este caso, el juez las estime".

El socialista Antonio Giraldo ha calificado de "bochorno" el expediente, "que viene a regularizar una situación de ilegalidad". "Abrió sin ningún tipo de licencia mediante una declaración responsable el día 6 de septiembre pero la Agencia de Actividades la anuló", ha indicado. La orden de cierre se emitió el 18 de octubre.

Sobre por qué esperar al 11 de diciembre, Giraldo ha hablado de "discrecionalidad" porque "deberían haberse presentado el último día de los 30 días de plazo que la Agencia de Actividades les había propuesto".

"Me pongo de lado de los padres de estos niños, probablemente engañados por el centro y acudiendo a un lugar donde sus hijos no tenían ningún amparo legal. Les preguntarán a ustedes como responsables cómo se ha podido permitir que en Madrid esto suceda", ha cuestionado Giraldo. "No vamos a apoyar este Plan Especial porque no actuamos a hechos consumados", ha concluido el edil socialista.

"METER LAS ZARPAS POLÍTICAS"

Fernández Heredia, desde Más Madrid, ha hablado incluso de "meter las zarpas políticas". "No hay ningún Pleno sin que veamos un chanchullete por parte del urbanismo innovador, equilibrado y sostenible de este equipo de gobierno", ha ironizado.

"Una vez que este edificio había dejado de ser algo ruinoso, y era un activo inmobiliario apetecible, fue vendido a una empresa privada, una empresa que además tiene como administrador un ex alto cargo de la Comunidad de Madrid", ha lanzado.

A lo que suma que "aquí, mientras las asociaciones de vecinos pedían un centro social y cultural, una escuela de música o una escuela de danza, que por supuesto no se les ha hecho caso y nadie utilizó el derecho de tanteo del Ayuntamiento, lo que se ve es que se abre un colegio privado que no tenía licencia", ha arremetido.

Carabante ha contestado que la normativa urbanística establece que se debe ordenar el precinto y dar un plazo para los posibles recursos que se establezcan. "Si el 11 de diciembre el colegio no hace esa actividad, la Policía Municipal procederá a precintar el centro", ha reafirmado.

También ha confirmado la presentación de una declaración responsable, que será declarará ineficaz, de igual manera que fueron declaradas las solicitadas anteriormente. A Heredia le ha contestado que el derecho de tanteo lo tenía que haber ejercido la Administración General del Estado.

USO SANITARIO

El uso del edificio es sanitario y, por lo tanto, el Plan Especial lo que hace es autorizar las obras al ser un inmueble edificio protegido, además de habilitar la modificación del uso.

Desde el Consistorio explican que el colegio acometió la reforma del edificio "sin la licencia urbanística". "Empezaron el curso escolar sin tener licencia. Cuando tuvimos conocimiento dictamos orden de cese de la actividad, incumplida por el centro escolar y por eso hemos dictado orden de precinto del centro", han explicado.

Desde Vox Ignacio Ansaldo han explicado su voto a favor para "que se haga lo más rápidamente posible y conlleve al otorgamiento de la licencia de actividad preceptiva". "La mala gestión política y su lentitud sobre este edificio durante casi 25 años ahora afecta a 150 niños, a sus familias y a muchos puestos de trabajo", ha arremetido.

"A UN PASO DE REGULARIZAR LA SITUACIÓN"

El colegio privado Brewster ha afirmado encontrarse "a un paso de regularizar su situación" y poder "presentar la licencia administrativa que faltaba".

El centro educativo --arrancó el curso tras alquilar por tres décadas el antiguo Hospital Homeopático y el Palacete del Marqués de los Salados, edificios de Chamberí protegidos-- se reafirma así apuntando que el Plan Especial les habilitará "para presentar la licencia administrativa que faltaba", un paso que reciben con "satisfacción" por culminar "un largo proceso que ha incluido la autorización de la Comunidad de Madrid, el dictamen de la Comisión de Patrimonio y un periodo de alegaciones públicas".

El edificio en Chamberí que acoge al Brewster es BIC, "lo que conlleva una serie añadida de protecciones y permisos, solicitados en su momento", han aseverado en el colegio, que ha recordado que el Plan Especial "fue aprobado inicialmente la pasada primavera" pero su luz verde definitiva "se ha retrasado, entre otros motivos, por las elecciones municipales".

En el mismo comunicado, los responsables del centro afirman que Brewster Madrid "se constituyó como colegio en España cumpliendo con toda la regulación educativa". El colegio tiene previsto abrir próximamente su segundo centro fuera de Estados Unidos, concretamente en La Moraleja.