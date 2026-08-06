Cibeles de Cine amplía su programación hasta septiembre con eventos especiales de Tarantino, Harry Potter y 'La La Land'

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MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cibeles de Cine, el cine de verano instalado en la Galería de Cristal de CentroCentro del Palacio de Cibeles, ampliará su undécima edición hasta el jueves 10 de septiembre con eventos especiales de Tarantino, Harry Potter y 'La La Land'.

Entre las próximas actividades destaca la proyección de los dos volúmenes de 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair', de Quentin Tarantino, los miércoles 19 y 26 de agosto. Las sesiones, que se ofrecerán por orden cronológico, contarán con la colaboración de Aeterna, el ciclo de cine fantástico y de terror de mk2 Cine Paz, y serán presentadas por los directores José Arce y Juan Pérez.

El 25 de agosto será el turno de 'La Grazia', del cineasta italiano Paolo Sorrentino, en una sesión especial en colaboración con el podcast 'Locura compartida'. La proyección estará presentada por Noemí Oliva junto a la escritora, gestora cultural y especialista en publicaciones Paula Susaeta.

El 28 de agosto, el director Rodrigo Sorogoyen y la actriz protagonista Victoria Luengo presentarán 'El ser querido' tras su paso por el Festival de Cannes, en una sesión especial Campari.

Un día después, el 29 de agosto, Cibeles de Cine acogerá una proyección de 'Harry Potter y la piedra filosofal', primera entrega de la popular saga del joven mago. La sesión contará con la presentación de los divulgadores cinematográficos Sergio Casas e Iván Fuentes, especialistas en el universo de Harry Potter.

El 31 de agosto llegará una sesión especial de la revista 'Fotogramas' con 'Hamnet', el drama dirigido por Chloé Zhao sobre la figura de Shakespeare. La presentación correrá a cargo de Laura Pérez y Julieta Martialay, integrantes del equipo de la publicación.

Ya en septiembre, el espacio acogerá el día 9 el estreno nacional de 'Bad Apples', la sátira de Jonatan Etzler tras su paso por el Festival de San Sebastián.

CLAUSURA CON 'LA LA LAND' EN VERSIÓN SING ALONG

Como cierre de la edición y con motivo de su décimo aniversario, Cibeles de Cine celebrará el 10 de septiembre una sesión especial de 'La La Land' en versión 'sing along', una proyección pensada para cantar y disfrutar de la banda sonora de la película ganadora de varios premios Oscar.

La jornada comenzará a las 20 horas con una sesión musical a cargo de Vinilos & Spritz, que recuperará la experiencia de escuchar discos en directo.

Además, los asistentes podrán disfrutar de un Campari Spritz en la zona Bar & Lounge y tendrán la última oportunidad de visitar la exposición aérea 'Un país de puro cine', una colección de retratos de figuras del cine español realizados por fotógrafos vinculados al diario 'El País' con motivo de su 50 aniversario.

HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE

Durante su programación, Cibeles de Cine mantiene su horario habitual de apertura desde las 20 horas y las proyecciones comenzarán a las 22 horas. El espacio permanecerá abierto de lunes a domingo hasta el 10 de septiembre.

Antes del inicio de las películas, los visitantes podrán disfrutar de una zona de restauración con bebidas y aperitivos, además de la exposición artística y diferentes actividades temáticas.

El cine de verano cuenta esta edición con la colaboración de Campari, marca vinculada al mundo cinematográfico y colaboradora de festivales internacionales como Cannes, Venecia o Berlín. La firma ofrecerá experiencias especiales durante el verano, incluyendo una zona premium con 18 butacas y eventos temáticos.

Cibeles de Cine dispone de un patio de butacas con 650 localidades, imagen en alta definición y sonido mediante auriculares inalámbricos en versión original subtitulada (VOSE), salvo las sesiones de los sábados, que habitualmente se ofrecen en versión doblada.

El espacio cinematográfico, organizado por CentroCentro e ideado y producido por mk2 Cines, ya ha recibido a más de 11.000 espectadores durante esta edición. Las entradas tienen un precio de 7 euros en taquilla y 8 euros online, con opciones combinadas con bebida y cena desde 13,50 euros.