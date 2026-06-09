Cibeles de Cine homenajea al cine español con más de 70 títulos en CentroCentro hasta septiembre

Cibeles de Cine - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cibeles de Cine celebra este verano su undécima edición con un homenaje al cine español en el que durante once semanas de junio a septiembre se proyectarán 70 títulos para todos los públicos en CentroCentro.

Tendrá lugar del 25 de junio al 8 de septiembre en la Galería de Cristal de CentroCentro y contempla películas taquilleras, premiadas, de autor, de culto, cine familiar y el mejor cine clásico, entre ellas las más premiadas y taquilleras del año, en sesiones especiales con la participación de parte de los equipos.

Tras una décima edición que contó con más de 45.000 espectadores, en esta ocasión el festival cinematográfico organizado por CentroCentro e ideado y producido por mk2 Cines quiere rendir su particular homenaje al cine español y al buen momento que está viviendo, con su gran reconocimiento internacional.

Lo hace, por un lado, desde el cartel oficial, diseñado por Beatriz Ramo ('Naranjalidad'), una obra inspirada en el icónico cartel que Juan Gatti creó para Volver, de Pedro Almodóvar, película encargada de inaugurar esta edición. Por otro, mediante la exposición aérea 'Un país de puro cine', que reúne retratos fotográficos de algunas de las figuras más influyentes del cine español, realizados por destacados fotógrafos de 'El País'.

UNA PROGRAMACIÓN PARA TODOS

Dentro de la programación se proyectará 'Los domingos', la gran triunfadora de los Premios Goya 2026, con la presencia de su directora, Alauda Ruiz de Azúa. También otras cintas como 'La cena', 'Aída y vuelta', 'Yo no moriré de amor', 'Maspalomas', 'Amarga Navidad', 'Flores para Antonio', 'Cada día nace un listo' o el esperado estreno después de su paso por el Festival de Cannes de 'El ser querido'.

Podrá disfrutarse de otros grandes éxitos de taquilla recientes como 'El diablo viste de Prada 2', 'Proyecto salvación', 'Cumbres borrascosas', 'Michael' o 'Marty Supreme'.

También de los títulos más destacados en la última temporada de premios y festivales como 'Valor sentimental', 'Una batalla tras otra', 'Hamnet', 'Bugonia', 'El agente secreto', 'Tres adioses', 'Father Mother Sister Brother', 'Incontrolable' o 'La chica zurda'; pasando por esperados estrenos, entre ellos 'El drama', 'El día de la revelación' o 'La odisea'.

El cine de culto seguirá estando presente gracias a la proyección de 'Moulin Rouge' o 'El viaje de Chihiro', coincidiendo con sus 25 años de vida, así como 'Pulp Fiction', 'Dirty Dancing', 'Kill Bill. The Whole Bloody Affair' o 'La princesa prometida'.

Los clásicos, nacionales y estadounidenses contarán con su espacio los domingos con títulos tan icónicos como 'La escopeta nacional' (aniversario 100 años de Rafael Azcona), 'El laberinto del fauno' (20 aniversario), 'Belle Époque', 'Cabaret', 'Vértigo', 'Manhattan', 'Cuenta conmigo' (40 aniversario), 'Desayuno con diamantes' (65 aniversario) o 'Taxi Driver' (50 aniversario).

Como ya es habitual, la programación de los sábados estará dirigida a toda la familia con películas como 'Toy Story 5', 'Super Mario: Galaxy, Minions & Monsters', 'Zootropolis 2', 'Shrek' (25 aniversario) o 'Dentro del laberinto' (40 aniversario). Será el único día en que las proyecciones estarán dobladas en castellano.

La programación hasta finales de julio y la venta de entradas online ya está disponible en cibelesdecine.com. Durante las 11 semanas de apertura ininterrumpida --exceptuando el 27 de junio y el 4 de julio, que el espacio permanecerá cerrado--, su horario de apertura será de lunes a domingo, a partir de las 20.00 horas, y las proyecciones arrancarán a las 22.00 horas.

El patio de butacas se compone de 650 sillas, la imagen es en alta definición y las películas se escuchan a través de auriculares inalámbricos en VOSE --excepto los sábados, que suele ser en versión doblada--, que garantizan la inmersión y la calidad de la experiencia durante la proyección. El precio de la entrada general es de 7 euros en taquilla y 8 euros online. También existen entradas combinadas con packs de bebidas y cena desde 13,50 euros.