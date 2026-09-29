Cibeles da luz verde a 12,2 millones de su remanente de tesorería para la construcción de vivienda

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MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy diferentes modificaciones presupuestarias por una cuantía de 12,2 millones de euros, que permitirán iniciar la construcción de siete promociones de viviendas y la consecución de otras 58 nuevas actuaciones, con consideración de Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).

Se ejecutarán con cargo al remanente de tesorería de 2025, de 559 millones de euros. Estas inversiones se sumarán a los 754 millones de euros contemplados inicialmente en el presupuesto aprobado para el ejercicio 2026 y a los 62 millones incluidos en un primer paquete de IFS aprobado el pasado mes de junio.

Cibeles ha aprobado inversiones para financiar la construcción de siete promociones de viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), que supondrán un desembolso de 68 millones de euros para su completa consecución en los próximos ejercicios, ejecutando 4 millones este año, y permitirán construir más de 300 nuevos pisos para los madrileños.

Se trata de las promociones de Arroyo Fresno 6 (36 viviendas), Carabanchel 28 (31 viviendas), Carabanchel 35 (40 viviendas), Iberia Loreto 2 (62 viviendas), Ofelia Nieto (48 viviendas), Vallecas 71 (46 viviendas) y Vallecas 72 (46 viviendas), continuando así con las políticas de vivienda del Gobierno municipal, que este año ha aprobado un presupuesto de más de 225 millones de euros destinados al fomento de la vivienda, un 5,9 % más que el ejercicio anterior.

ACONDICIONAMIENTO CLIMÁTICO

También se han aprobado nuevas inversiones en áreas y distritos, destacando los 2,3 millones de euros para un plan de mejora del acondicionamiento climático de 40 escuelas infantiles de titularidad municipal distribuidas en 14 distritos de la capital.

El Consistorio destinará 1,7 millones de euros a la instalación de toldos en 40 escuelas y 600.000 euros a la renovación de los sistemas de aire acondicionado de dos centros del primer ciclo de Educación Infantil.

Así, se colocarán nuevos toldos o ampliarán en patios, areneros, ventanales, terrazas, jardines y se renovará el sistema de anclaje, entre otras actuaciones. Los distritos en los que más se invertirá, con más de 150.000 euros cada uno, son Centro, Hortaleza, Usera y Vicálvaro, con una media de cuatro escuelas por distrito.

El importe medio de las intervenciones alcanza los 43.000 euros. No obstante, hay cuatro actuaciones que requieren una inversión superior a los 100.000, que se realizarán en las escuelas infantiles municipales La Bruja Avería-Lolo Rico (Centro), con 100.000 euros; Las Pléyades (Villaverde), con 112.000 euros; La Cornisa (Usera), con 129.000 euros, y El Caserío (Puente de Vallecas), con 150.000 euros. De este modo, en torno al 90 % de la red de escuelas infantiles municipales dispondrá de toldos nuevos o en perfecto estado.

Además el Ayuntamiento destinará 600.000 euros a la renovación del sistema de aire acondicionado en dos escuelas infantiles del distrito de Retiro, Tren de Arganda y Margarita Salas.

Estas inversiones se circunscriben al plan que ha aprobado hoy el Pleno del Ayuntamiento y a ellas se suman las actuaciones de acondicionamiento climático en escuelas infantiles que llevan a cabo los distritos con cargo a su propio presupuesto que, en total, superan los 1.000 millones de euros en 2026.

INVERSIONES VERDES

En cuanto a la inversión en áreas, se ha acordado destinar 5,9 millones de euros a nuevas inversiones no contempladas inicialmente en el presupuesto de este año en las Áreas de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad y de Políticas de Vivienda.

En el Área de Medio Ambiente, se invertirán 4,7 millones de euros en 16 proyectos consistentes en la rehabilitación de parques y zonas verdes como la rehabilitación del parque de Fuentelarreina, de las zonas verdes de la calle Trespaderne en el distrito de Barajas o de la zona verde junto a la M-30 en avenida de Burgos desde Pío XII al Nudo de Manoteras; un circuito terapéutico en el parque de Pradolongo de Usera o diversas actuaciones en el parque de la Cuña Verde de Latina.

También se llevarán a cabo medidas de eficiencia energética en climatización y cubiertas verdes por importe de un millón de euros; el apantallamiento acústico del cantón de limpieza situado en la calle de Joaquín María Soler y la subsanación de patologías en el cantón de Planetario o la restauración de los aliviaderos de Butarque I y II, en la margen derecha del río Manzanares.

En el Área de Políticas de Vivienda se realizarán obras de regeneración urbana entre las calles Saturno, Trópico, Acuario y Géminis por un importe total de 1,2 millones con la finalidad de dar respuesta a las directrices de regeneración urbana para generar barrios saludables, aumentar el espacio convivencial y de paseo para el peatón, al mismo tiempo que se introduce nueva vegetación con el objetivo de mejorar la habitabilidad y el confort climático.

MÁS DE 5.000 MILLONES EN INVERSIONES

Desde que José Luis Martínez-Almeida está al frente del Gobierno de Madrid, el Ayuntamiento ha ejecutado 1.300 millones de euros de su remanente de tesorería para gastos generales, además de lo que se ejecute durante 2026, ha indicado el Consistorio.

Esta cuantía ha permitido dedicar más de 200 millones de euros al mantenimiento urbano, por encima de 107 millones a deportes, juventud y esparcimiento, más de 50 millones a medio ambiente, una cantidad superior a los 60 millones de euros a educación, 50 millones a protección civil y seguridad ciudadana, 40 millones a urbanismo y más de 25 millones a cultura, entre otras actuaciones.

Los distritos han recibido un total de 200 millones de euros adicionales destinados a inversión. Estas cantidades del remanente de tesorería se suman a un total de 3.789 millones de euros de inversiones ejecutadas desde 2019.