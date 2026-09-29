Cibeles da su 'sí' unámine para pedir que la ayuda a familias con hijos gravemente enfermos no tenga límite de edad

Varias personas durante una concentración por la protección y mejora de la prestación económica CUME, frente al Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Cibeles ha aprobado este martes por unanimidad una proposición del PP para expresar su apoyo a las familias beneficiarias de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, conocida como CUME, e instar al Gobierno de España a adoptar medidas para mejorarla, como es la eliminación del límite de edad.

La proposición de los 'populares' ha contado con el voto favorable de PP, Más Madrid, PSOE, Vox y los concejales no adscritos Javier Ortega e Ignacio Ansaldo. Varias familias han seguido el debate como público.

Durante su intervención, el concejal 'popular' Carlos Segura ha defendido que la prestación no debería dejar de recibirse por alcanzar una determinada edad cuando todavía hay una necesidad de cuidados. "Lo único que pide esa enmienda es que no haya límite de edad", ha señalado en referencia a una propuesta del PP en el Congreso de los Diputados.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció este mes que el Gobierno revisaría el límite de edad de la prestación y que el nuevo reglamento de la CUME estaba previsto para octubre.

Vox ha apoyado la iniciativa y ha defendido la CUME como un respaldo económico para quienes reducen su jornada laboral para atender a un hijo con una enfermedad grave. Su concejal Fernando Martínez Vidal ha asegurado que la prestación llega a más de 19.000 familias en España y ha expresado el "apoyo y cariño" del grupo a las asociaciones que las representan.

PSOE Y MÁS MADRID APOYAN LA PETICIÓN Y CRITICAN AL PP

La concejala socialista Ana Lima ha reconocido el esfuerzo de las familias, pero ha acusado al PP de "oportunismo político". Ha recordado que la prestación se creó en 2011 y que posteriormente se amplió su cobertura hasta los 23 años y, en determinados supuestos, hasta los 26. Según ha explicado, el Gobierno prevé aprobar en octubre un nuevo reglamento con mejoras para la CUME, mientras que eliminar el límite de edad requiere modificar la ley.

Más Madrid también ha votado a favor. Su concejala Pilar Sánchez ha saludado a las familias y ha defendido avanzar "de la forma más rápida posible" para extender la protección más allá de los 26 años, aunque ha reprochado al PP que critique la actuación del Gobierno central mientras rechaza otras propuestas sanitarias, como es la que llevó la formación para recuperar el transporte con espera para los equipos de atención paliativa domiciliaria del Sermas.