Archivo - Decenas de personas durante la manifestación organizada por el Foro de Madrid Contra la Violencia a las Mujeres con motivo del 25N y bajo el lema 'Combatir el sexismo para erradicar la violencia contra las mujeres' que marcha desde Cibeles a Pla - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, llegará al 25N, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género, sin una declaración institucional apoyada por todos los grupos presentes en la Cámara, una unidad que no se da desde 2018, bajo el mandato de Manuela Carmena.

En la última, apoyada por todas las formaciones políticas de aquel entonces (Ahora Madrid, PP, PSOE y Ciudadanos), se puso de relieve la atención a los hijos e hijas de las mujeres asesinadas, también víctimas de la violencia machista.

Un año después llegó la falta de acuerdo coincidiendo con el aterrizaje de Vox en Cibeles. Por primera vez en quince años, se llegaba sin una declaración institucional por el 25N consensuada por todos. También fue la primera reprobación para el concejal Javier Ortega Smith, entonces primera espada de Vox en el Ayuntamiento, con el 25N como telón de fondo. Los votos de Más Madrid, CS y PSOE reprobaron, con el 'no' del PP, los "boicots y falta de respeto a las víctimas de la violencia de género" por parte de Ortega.

"BASTA YA. NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO"

Desde entonces, el partido abanderado por Santiago Abascal y ahora además los dos concejales no adscritos expulsados de Vox, Ortega e Ignacio Ansaldo, no han secundado ningún minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista detrás de la pancarta con la que el resto del Ayuntamiento planta cara a esta lacra, con el lema 'Basta ya. No a la violencia de género'.

Precisamente este viernes la vicealcaldesa, Inma Sanz, y ediles de Más Madrid y PSOE volvían a condenar el último asesinato, perpetrado esta semana en Parla, manifestando su indignación en Cibeles, con la ausencia de Vox y el concejal Ortega en la plaza pero separado unos metros de la pancarta.

De cara al 25N de este 2026 y ante el Pleno de Cibeles, que se celebrará un día antes, no habrá una declaración institucional pero sí una campaña del Ayuntamiento y proposiciones como la presentada por el Grupo Popular, con Carlos Izquierdo en la portavocía.

En ella demandan un "refuerzo de la prevención de la violencia de género desde los ámbitos educativos para garantizar la libertad, la seguridad y la autonomía de quienes la sufren", además de "dotar de medios materiales y humanos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad e instar a las distintas administraciones públicas a ratificar un compromiso firme de lealtad institucional y cooperación estrecha".

La proposición se presenta, han trasladado fuentes del PP a Europa Press, con la voluntad de que todos los grupos puedan unirse a ella porque "lo importante no es quien la presente, sino que se apruebe".

La portavoz de Vox, Arantxa Cabello, ha registrado una proposición al Pleno de cara al 25N en la que pide "poner fin al modelo de protección de las mujeres basado en la ideología de género y sustituirlo por un sistema eficaz centrado en la víctima, priorizando la seguridad, la prevención y la protección real de las mujeres".

LAS PROPUESTAS DE LA IZQUIERDA

La respuesta de la izquierda viene también en forma de proposición. Más Madrid, con Rita Maestre en la portavocía, recordará a Maricarmen Abascal con una iniciativa sobre la violencia habitacional reclamando la aplicación "con lealtad institucional" del Real Decreto con el nombre popularmente de la octogenaria desahuciada, "la ampliación de los cupos de reserva de la EMVS para víctimas de violencia de género" y "más plazas de la red municipal de alojamiento protegido para estas víctimas".

Los socialistas de Reyes Maroto no han presentado una propuesta específica por el 25N "ante el veto continuado a las declaraciones estos últimos años", han trasladado fuentes del PSOE a Europa Press. Sí abordarán la situación de las mujeres en Madrid con una pregunta en el Pleno dirigida al grupo de Gobierno, si creen que "deben rectificar su modelo de Centros Integrados de Atención a la Mujer (CIAM) tras el varapalo del Tribunal de Contratación Pública, que obliga a elaborar nuevos pliegos, junto al rechazo de las trabajadoras de los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia de género y de los Espacios de Igualdad".