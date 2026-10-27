Cibeles rechaza colocar una placa en recuerdo de Maricarmen con los votos de PP y Vox que apuntan a un uso partidista

Maricarmen Abascal - EUROPA PRESS

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha rechazado este martes con los votos de PP, Vox y los concejales no adscritos colocar una placa en recuerdo de Maricarmen Abascal, a quien han asegurado que se le ha dado un uso partidista.

Se trataba de una proposición del Grupo Municipal Socialista que buscaba que "Maricarmen no caiga en el olvido" a través de este homenaje a la altura del número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde vivió 70 años y de la que fue desalojada semanas antes de fallecer en el Hospital Gregorio Marañón. Solo ha contado con el 'sí' del grupo proponente, ya que Más Madrid se ha abstenido.

La concejala socialista Emilia Martínez ha defendido que su historia "ha conmovido a todos" y que merece "un lugar permanente" en la capital. Ha planteado que se haga a través de un proceso participativo en el que se escuchara a los vecinos, a las asociaciones del barrio o el sindicato de inquilinas en Decide Madrid.

"Queremos que el homenaje nazca de quienes mejor la conocieron (...) No pretende convertir una placa en un debate partidista, sino reconocer a una vecina porque su historia representa a Madrid (...) Una placa no puede reparar lo ocurrido, pero puede preservar su recuerdo", ha incidido.

En cambio, la delegada de Cultura, Turismo y Deportes, Marta Rivera de la Cruz, ha afirmado que Maricarmen se ha convertido en un "símbolo" pero "de hasta qué punto se puede utilizar sin piedad, a veces incluso sin decoro, la desgracia de una persona para sacar rédito político.

Ha reivindicado, además, la labor del Ayuntamiento en este caso, destacando que se le ofreció en su momento una alternativa habitacional digna y de acuerdo con su situación y que medió en cuanto se le pidió para que pudiera volver a su casa.

"A Mari Carmen la utilizaron cuando estaba viva yo creo que no es bueno permitir que sigan utilizándola ahora que ya no lo está", ha rematado la delegada de Cultura.

En su intervención el concejal no adscrito Ignacio Ansaldo ha tachado la propuesta de "insulto a la inteligencia" y ha cuestionado "qué ha hecho" Maricarmen por los madrileños. "La han utilizado por conveniencia", ha rematado para afirmar que la fallecida era "una jeta".

En la misma línea se ha expresado el concejal no adscrito Javier Ortega Smith, quien ha afirmado que Maricarmen no era "más que un instrumento" de la izquierda para "desviar la atención" de los casos judiciales del entorno del Gobierno central.

El concejal de Vox Fernando Martínez Vidal ha afirmado que el respeto a una persona fallecida "no es incompatible con la obligación de desvelar una gran mentira" y es que la izquierda "ha utilizado a esta anciana de 86 años para hacer política".

"Ha dado nombre a dos decretos, una manifestación, una acampada ilegal en la Puerta del Sol y ahora quieren una placa. Lo único que se les olvidó ponerle a esta mujer fue una solución. Y los únicos que se ocuparon de ella fueron el Ayuntamiento de Madrid y la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo", ha subrayado para apostillar que Maricarmen "no fue víctima de nada, menos de especuladores que trafican con la vivienda".

Por último, el edil de Más Madrid Nacho Murgui ha cargado contra el Consistorio por no haber mediado en el caso de Maricarmen hasta su lanzamiento. "Fue una decisión política suya", ha espetado en dirección al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Ha reivindicado el efecto de Maricarmen para movilizar conciencias de "los trabajadores" que han dicho "ya está bien" y han convocado una huelga general y han "puesto fin al mandato de un Parlamento agotado que es incapaz de responder a las necesidades de la mayoría social".

Por último, ha reprochado al PSOE no haber acordado la propuesta previamente con la familia, asociaciones o el Sindicato de Inquilinas y que la hayan traído en precampaña electoral. "Ustedes han tenido durante ocho años las riendas del Gobierno y han dejado pasar la ocasión de enfrentarse a quienes están viviendo del trabajo ajeno", ha rematado sobre los socialistas.