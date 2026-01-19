Cibeles se une ante el dolor por el accidente de Adamuz con mensajes a la responsabilidad y contra "los bulos"

Cibeles se une ante el dolor con mensajes a la responsabilidad y contra "los bulos". - EUROPA PRESS

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Todos los partidos con representación en la Corporación de Cibeles --PP, Más Madrid, PSOE y Vox--, además del presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Jorge Nacarino, han secundado el minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tras el accidente ferroviario que ya ha costado la vida a 39 personas, un gesto que ha servido para trasladar la unidad ante el dolor de la tragedia y con mensajes a la responsabilidad y contra "los bulos".

A las 12 horas la Plaza de Cibeles ha acogido el minuto de silencio. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado "el profundísimo dolor y la consternación de todos los madrileños como consecuencia de la tragedia que se vivió ayer en Córdoba".

"Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas, con sus familiares, deseando una pronta recuperación a todos los heridos", ha declarado a la prensa, tras agradecer la "labor siempre maravillosa" de los equipos de emergencias.

"MADRID SABE DEL INFIERNO QUE ESTÁN PASANDO"

A las familias de las víctimas el alcalde les ha querido expresar que la ciudad de Madrid "comparte su dolor, que Madrid sabe el infierno que están pasando", para recordar que la ciudad ha colaborado con los servicios de emergencias instalando un punto de atención en la estación de Atocha con Samur-Protección Civil y Samur Social, ya desinstalado, fundamentalmente para la atención psicológica tanto de aquellas víctimas que pudieron desplazarse en autobús como de familiares.

"Es una tragedia que nos ha conmocionado a toda España porque es una tragedia inmensa y lo que tenemos que hacer ahora mismo es estar con los familiares, con las víctimas y saber que pueden contar con todo nuestro apoyo", se ha despedido.

MAESTRE HACE UN LLAMAMIENTO AL RESPETO DESDE LA UNIDAD

La jefa de la oposición y portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha empleado sus primeras palabras para expresar el "pésame, condolencias, cariño y solidaridad con los familiares de los hasta ahora 39 fallecidos confirmados, con las personas que siguen buscando a sus familiares, a sus amigos, con las víctimas, con los heridos, con los supervivientes, con todas las personas de este terrible accidente".

También ha mostrado el agradecimiento "a los sanitarios, a los equipos de emergencia, bomberos, policía y a los voluntarios, a las personas anónimas que se han acercado a los hospitales, también a la zona del accidente, para poner lo mejor de cada uno en ayudar a los que lo están pasando mal en el peor momento posible".

Y en un momento tan difícil como este, Maestre ha hecho "un llamamiento a la seriedad, a la responsabilidad, al respeto por las víctimas y a la información veraz y verídica". "Nunca es momento de bulos, pero menos aún cuando hay 39 personas que han fallecido, cuando hay personas aún están buscando a sus seres queridos. Nunca es momento de desinformación, pero menos aún con una tragedia de estas características", ha subrayado.

"Todos, desde la política, los medios de comunicación, las instituciones, las redes sociales tenemos que ser responsables, pensar en quienes están aún buscando a sus familiares, a sus amigos, respetarles, y que todas las causas de este terrible accidente que tienen que esclarecerse se haga en tiempo y forma porque ahora es momento de encontrar a quien falta, de velar y de honrar a quien ha muerto y a quien ha padecido este terrible sufrimiento y de estar todos unidos al lado de víctimas, de supervivientes y de sus familias", ha defendido.

MAROTO APELA A "LA RESPONSABILIDAD Y A LA PRUDENCIA"

En la misma línea ha ido la socialista Reyes Maroto, que ha trasladado todo el cariño a víctimas y allegados y el agradecimiento a los servicios de emergencias. No ha dejado de lado la hospitalidad, en forma incluso de "madrileños que en momentos tan dramáticos se están acercando a Atocha para poner a disposición coches, para mover a viajeros y afectados"

"Quiero también hacer un llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia y, sobre todo, a que las personas se informen por los canales oficiales", ha instado, para poner coto a "bulos y desinformación" porque ahora "es el momento de sacar lo mejor de los españoles y de los madrileños".

Las últimas palabras de la portavoz socialista en Cibeles han sido para "apelar a esa prudencia, a la responsabilidad y, sobre todo, al sentido de Estado".

EL MENSAJE DE UNIDAD DE VOX

El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, se ha sumado a "las muestras de condolencia de los españoles frente a una tragedia como la ocurrida en Córdoba", con el pésame hacia las 39 víctimas mortales y hacia todos los heridos para que tengan una pronta recuperación.

"Queremos manifestar que hoy es el día en el que hay que estar con las víctimas, con las familias, con sus amigos. Hay que dar todo nuestro ánimo y agradecimiento a los servicios de emergencia porque ya vendrá el momento en el que se puedan conocer las causas de esta tragedia y en su caso exigir, si procede, responsabilidades", ha declarado.

Ortega ha defendido que ante las tragedias los españoles han de "estar unidos junto a quienes más sufren y apoyando a quienes tienen que dar la respuesta inmediata ante un accidente". Igualmente ha pedido "el mayor acierto a los equipos científicos que están estudiando las causas del accidente porque cuando se produce uno de lo primero que hay que pensar es cómo evitar que vuelva a ocurrir".

"Desgraciadamente no es el primer accidente ferroviario gravísimo, recordemos el que no hace mucho se sufrió en Galicia y es muy, muy importante saber las causas que han provocado este accidente para que, en la medida de lo humanamente posible, técnicamente posible, no vuelvan a ocurrir", ha reiterado.

Hoy, ha continuado, "es el día de estar con las víctimas, hoy es el día de estar con sus familiares y mandarles un fuerte abrazo y, a aquellos creyentes, rezar por las almas de los fallecidos y por la pronta recuperación de todos y cada uno de los heridos".