Cibeles vuelve a convocar un minuto de silencio para condenar el último asesinato machista en Torrejón

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid han asistido este jueves a un nuevo minuto de silencio frente al Palacio de Cibeles para condenar el último asesinato machista que se produjo en el municipio de Torrejón de Ardoz.

Al mismo, han asistido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la vicealcaldesa, Begoña Villacís; la edil socialista Enma López; el concejal de Más Madrid Jorge Castaño, así como el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, entre otros.

Cerca, se encontraba el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, aunque no se ha situado detrás de la pancarta del Ayuntamiento, donde se podía leer la frase '¡Basta ya¡ No a la violencia de género'.

En declaraciones a los medios, Villacís ha reprochado que en Madrid y en España "no para el contador". "Es una tristeza, una lacra perder a una vecina de esta manera tan horrorosa y despiadada. La violencia machista es esto, nos afecta a todas las mujeres", ha señalado.

Así, ha subrayado la importancia de que todas las mujeres hagan de esto "una causa común" ya que "no afecta más a mujeres de izquierdas o de derechas" y se tiene que reivindicar de una forma "absolutamente transversal".

Por su parte, la concejala socialista Enma López ha resaltado la importancia de "mantener la unidad" que tenían en el Ayuntamiento "hasta que llegó la ultraderecha a las instituciones".

López ha afirmado que debe haber "muchísima más" concienciación, así como apoyo a los movimientos feministas para acabar con esta lacra. "Es el máximo exponente de la desigualdad y es que nos asesinan por el mero hecho de ser mujeres".

Desde Más Madrid, Castaño ha ensalzado la importancia de la "unidad" y la puesta en marcha de políticas públicas para acabar con los asesinatos machistas que siguen "golpeando" Madrid y España.

También, ha aludido a las manifestaciones del 8-M y ha afirmado que no entiende cómo "se pueden legalizar movilizaciones y otras no por ser feministas". "El movimiento feminista ha sido enormemente responsable", ha apuntado, a lo que ha añadido que se trata de actividades no presenciales o que estarían controladas con aforo y distancia.

CUATRO MUJERES ASESINADAS EN LO QUE VA DE AÑO

El Ministerio de Igualdad confirmó que la mujer de 46 años asesinada el martes en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz es la cuarta víctima de violencia de género en lo que va de 2021 y la tercera en la Comunidad de Madrid. El de Torrejón sería el segundo crimen machista en poco más de dos meses, tras el ocurrido el día de Nochevieja.

El cuerpo de la mujer fue encontrado con hasta siete puñaladas en el edificio donde trabajaba como conserje. El supuesto agresor, que está detenido, es un hombre de 48 años con el que la víctima tenía dos hijos, pero no convivía, según la información facilitada por la Policía y Emergencias 112.

Igualdad confirmó, en este sentido, que uno de los hijos de la asesinada es menor de edad. Es el primer huérfano de la violencia de género en lo que va de año. Además, el departamento que dirige Irene Montero señaló que no había denuncias previas por parte de la mujer contra su presunto agresor.

Con este suceso, ya son cuatro las asesinadas en 2021 y a 1.082 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos. Por lo que respecta a menores huérfanos, son 305 desde 2013.

550064.1.260.149.20210304140933