Un juez ordena el ingreso en prisión del autor del asesinato machista en Torrejón

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Torrejón de Ardoz ha ordenado hoy el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza por la presunta comisión de un delito de homicidio del hombre acusado de haber dado muerte a su ex pareja, el pasado martes en esta misma localidad madrileña.

El arrestado, Julián P.A., de 48 años, ha dormido esta noche y anteanoche en los calabozos de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, donde ha sido interrogado. El supuesto asesino no tenía antecedentes ni órdenes de alejamiento en vigor.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado que la mujer de 46 años asesinada es la cuarta víctima de violencia de género en lo que va de 2021, la tercera en la Comunidad de Madrid. En Torrejón sería el segundo crimen machista en poco más de dos meses, tras el ocurrido el día de Nochevieja.

Igualdad confirma, que uno de los hijos de la asesinada es menor de edad. Es el primer huérfano de la violencia de género en lo que va de año. Además, el departamento que dirige Irene Montero señala que no había denuncias previas por parte de la mujer contra su presunto agresor.

El detenido no tiene antecedentes ni ninguna medida de alejamiento sobre su expareja. La mujer no había informado ni denunciado ningún episodio de malos tratos en el Punto Municipal de Violencia de Género y no había ningún expediente sobre ella, han indicado a Europa Press fuentes municipales.

Los hechos ocurrieron sobre las 10 de la mañana de este lunes cuando a través del 091 se recibió una llamada que informaba de una mujer herida por arma blanca estaba malherida en el rellano de la escalera del cuarto piso de un edificio situado en el número 86 de la avenida Constitución de Torrejón de Ardoz.

Los sanitarios del Summa-112 llegaron al lugar pero solo pudieron certificar la muerte de la víctima de violencia de género, una mujer de 46 años, que estaba desangrada y sin posibilidad de reanimación, ha indicado a Europa Press un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid.

Los agentes de seguridad ciudadana han acordonado el lugar para que se pudiera prestar correctamente la asistencia sanitaria y proteger la escena del delito. Allí, han comprobado que la difunta, Mari Carmen, trabajaba en varios portales de la zona donde fue asesinada realizando tareas de conserje, mantenimiento y limpieza.

De hecho, era muy apreciada por los vecinos, que la han homenajeado con un fuerte aplauso cuando a las 14 horas ha salido su cuerpo tras el levantamiento judicial. "Era muy servicial y te echaba una mano para lo necesitabas. Era muy maja, muy maja. No tenía pereza para nada. Se va una persona buenísima y es una pena", ha afirmado Victoria, una vecina.