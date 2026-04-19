Cientos de personas marchan en Madrid en apoyo de la educación pública: "¡La uni no se vende, la uni se defiende!"

Cabecera de la manifestación por la educación pública. - EUROPA PRESS

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cientos de profesores, familias y alumnos de todos los ciclos educativos, desde Infantil hasta la universidad, han alzado este domingo el cántico "¡La uni no se vende, la uni se defiende!" en las calles de la capital para protestar contra los "recortes" de la Comunidad de Madrid al sistema público y el "abandono institucional".

Bajo el lema 'Salvemos la educación pública', la "marea verde" ha partido a las 12 horas desde Atocha, desde donde ha puesto rumbo hacia la Puerta del Sol, frente a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, en una movilización que ha contado con la presencia de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y la de Podemos, Isa Serra.

Según anunciaban los organizadores esta semana en un comunicado, la concentración busca denunciar la "falta de recursos crónica, la sobrecarga y el abandono institucional" en la educación especial, la "creciente privatización y reducción" del personal administrativo, la "invisibilización" de los trabajadores o "los bajos salarios, las largas jornadas y las elevadas ratios de 0-3 a Secundaria".

En declaraciones a los medios, Bergerot ha afirmado que este "abandono" solo se puede explicar "por el odio que tiene" la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, "a la educación pública y a sus valores democráticos", y ha lamentado que en "la comunidad más rica de España los profesores cobren el Salario Mínimo Interprofesional" mientras Ayuso "va por su tercer piso del millón de euros".

"Hoy estamos donde hay que estar, en las calles, junto a las educadoras, junto a los profesores, trabajadores, familias y estudiantes de la educación pública que salen a manifestarse en defensa propia. Hoy sale la comunidad educativa madrileña en contra del abandono de Ayuso y hay que estar a su lado tanto en las calles como en las instituciones", ha manifestado.

Además, esta manifestación coincide con la huelga indefinida de las educadoras infantiles que comenzó el pasado 7 de abril. Entre sus reivindicaciones están el aumento de sus sueldos más allá del salario mínimo interprofesional (SMI), equiparación de las condiciones entre los diferentes modelos existentes y una mejor financiación a los centros.

En este sentido, Serra ha asegurado que este paro es "el ejemplo" de que "hay posibilidad de ganarle la batalla a la Comunidad de Madrid", y ha pedido que se deje de tratar a estas profesionales "como si no fuesen educadoras", ya que "es insostenible que haya una educadora para 20 niños y niñas y que "sigan con unos salarios de absoluta miseria".

La protesta tampoco ha olvidado a las universidades madrileñas que. Según la portavoz de Podemos, la estrategia del Gobierno regional se basa en "acabar con la universidad pública para fomentar la universidad privada", provocando así que "solamente quien se lo pueda pagar tenga derecho a acceder a una educación pública".

"Quiero recordar que el consejero de Educación no habría dimitido si no es gracias a las movilizaciones universitarias. También están aquí el resto de las etapas educativas para decir que 'ya está bien' de que Ayuso siga fomentando la privatización, que está generando una segregación en el conjunto de la Comunidad de Madrid", ha añadido.

REFERÉNDUM DE LA UCM SOBRE LOS RECORTES

Sobre esta cuestión, Manuela Bergerot ha recordado el resultado de la consulta simbólica llevada a cabo esta semana por estudiantes y profesores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que reflejó que 7.278 personas rechazaban los recortes de la universidad, lo que representa el 95,78% de los votos emitidos.

Para la portavoz de Más Madrid, se trata de "un acto democrático, legítimo, que demuestra la fuerza de los estudiantes, que van a seguir organizados para exigir una financiación mayor", y que sirve para "seguir reivindicando la libertad de expresión en los campus universitarios".

"Ya se lo dijimos a Isabel Díaz Ayuso en un pleno de la Asamblea de Madrid: la comunidad educativa no va a parar, los estudiantes universitarios no van a parar, los profesores y los trabajadores de las universidades públicas madrileñas no van a parar hasta tener una financiación acorde a lo que deberían ser las universidades pioneras y a la altura de las demás universidades europeas", ha subrayado.