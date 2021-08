Cierra a visitas el CIE de Aluche por un brote de Covid, con 6 positivos

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Internamientos de Extranjeros (CIE) de Aluche ha cerrado a visitas de familiares y otras personas por un brote de Covid-19, que a día de hoy se restringe a 6 positivos, que están aislados, al igual que otros tres contactos estrechos de los contagiados, han indicado a Europa Press fuentes policiales.

Los positivos y contactos estrechos, cuya salud es buena, están siendo vigilados por los médicos todo el día. Además, han realizado test al resto de internos y a los policías que les custodian, que han dado negativo. No obstante, por seguridad sanitario se han restringido las visitas a externos al centro, apuntan.

No obstante, entidades como Mundo en Movimiento y el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine han notificado una queja por esta situación ante el Defensor del Pueblo y ante el Juzgado de control jurisdiccional del CIE.

En dicha notificación, a la que ha tenido acceso Europa Press, señalan que fue el martes cuando tuvieron conocimiento del brote y ayer jueves cuando prohibieron entrar a las instalaciones a ninguna persona externa, es decir, ni voluntarios de ONG, ni trabajadores de la Cruz Roja, ni abogados ni familiares de las personas internas, "por recomendación del servicio médico".

Dichas ONGs elevan el número de positivos por coronavirus a once, de las 28 personas internadas actualmente. Los contagiados han sido aislados en dos módulos distintos. "Nos relatan que las medidas de higiene que creen que deberían observarse no se cumplen, ya que no tienen ropa para poder cambiarse, no han podido ducharse todos los días y llevan días sin poder comer debido a la pérdida del gusto y el olfato y a la sensación de malestar que les produce la enfermedad", se quejan.

Además, lamentan que a pesar de que siguen teniendo acceso al móvil las horas reglamentarias, el hecho de que no puedan recibir visitas ni de voluntarios de ONG, Cruz Roja o de sus familiares, "puede generar en ellos ansiedad, sentimientos de soledad y aislamiento que afecten a su psique e incluso episodios depresivos". "El hecho de que incluso los no contagiados no puedan recibir visitas puede generar en ellos también sentimientos de angustia y abandono", añaden.

Además, las ONGs señalan que el hecho de no recibir visitas de sus abogados "puede generar indefensión, ya que además de que siempre existe la barrera del idioma, comunicarse por teléfono siempre es mucho más complicado que en persona, además de que ello implica que solamente puedan hacerlo por las tardes en sus horas reglamentarias de uso del móvil".

Por otro lado, apuntan a que en el hipotético caso de que algún interno se vea muy afectada a nivel de salud por el Covid, el servicio sanitario del CIE de Aluche "no tiene los materiales adecuados ni las instalaciones para atender de forma efectiva a los posibles contagiados por el virus".

"Tenemos constancia tras conversaciones telefónicas con varios internos que hay aislados que tienen síntomas que ellos consideran graves y que no son debidamente tratadas ni atendidas por parte del servicio médico, circunstancia que agrava su estado psicológico y que conlleva que algunos de ellos necesiten medicación para combatir la ansiedad que este hecho les produce", exponen los denunciantes.

PETICIONES AL JUZGADO

Por todo lo expuesto, estas dos entidades solicitan al Juzgado que se adopten medidas de aislamiento que no vulneren los derechos fundamentales de ninguna de las personas aisladas, se vigile de cerca las posibles repercusiones que pueda haber en ellas y se valore la asistencia psicológica si llega a ser necesario.

Para salvaguardar sus derechos, ven conveniente que se les proporcione utilizar el móvil durante las 24 horas del día y que los que no tengan forma de comunicarse con sus familiares por carecer de móvil puedan tener acceso telefónico o a un ordenador para que de forma confidencial puedan informar de cómo va su procedimiento de expulsión y tranquilizar a sus familiares.

Estas ONGs también exigen que exista un registro de las peticiones de los internos aislados para que quede constancia de que se les proporciona en esos momentos de vulnerabilidad la atención debida. Y que se derive inmediatamente al hospital a aquellos contagiadas que estén dentro de la población de riesgo y que puedan desarrollar unos síntomas graves que no son atendibles dentro del CIE.

Por último, piden que se paralice inmediatamente las deportaciones, "ya que esto podría provocar un contagio masivo en otros países y por ende una crisis sanitaria mayor y que se paralicen los internamientos de más personas en situaciones de irregularidad administrativa, "para así evitar mayor contagio dentro del centro".