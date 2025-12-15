El cierre del hostal de San Bernardo llega 10 meses después del colapso siguiendo plazos administrativos y garantías

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (i), y el delegado de Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante (d), durante una rueda de prensa, en el Palacio de Cibeles - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cierre del hostal en el número 18 de la calle San Bernardo se ha producido aproximadamente diez meses después de su colapso siguiendo los plazos administrativos marcados y con "plenas garantías", ha remarcado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Desde el Palacio de Cibeles, donde ha presidido la reunión de la Comisión de Calidad del Aire, el delegado ha detallado que "se dictó orden de cese y precinto y se ha cerrado como consecuencia de que no tiene la cobertura jurídica para poder llevar a cabo esas obras, que se habían acometido para tenerlo abierto".

"Yo sé que muchas veces los plazos de la Administración son largos pero lo tenemos que hacer con plenas garantías porque también los propietarios tienen derecho a recurrir las decisiones del Ayuntamiento y las denuncias de los vecinos. Y en este caso se ha seguido todo el procedimiento", ha expuesto Carabante, que ha resaltado que en el urbanismo pesa mucho "el procedimiento, la forma".

El delegado ha reiterado que "se ha tardado en precintar torno a diez meses, pero son los plazos que tiene la Administración para también, con plena garantía y con la tutela que corresponde a la propiedad privada, poder llevar a cabo este orden y precinto".

"Lo que está claro es que no tienen cabida en la ciudad de Madrid aquellas actuaciones que son contrarias al derecho, a la normativa y que, por tanto, el servicio de inspección, de vigilancia y de sanción del área de Urbanismo, en este caso la Agencia de Actividades, va a estar siempre velando por el derecho de los vecinos y persiguiendo estas acciones absolutamente indebidas, contrarias al régimen jurídico", se ha comprometido.

MÁS MADRID CRITICA A ALMEIDA POR ACTUAR ANTE "LA PRESIÓN POLÍTICA"

Por su parte, el portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, ha celebrado la paralización de la actividad del hostel. "Recordemos que era un hotel sin licencia que había cometido obras ilegales y provocado un derrumbe y que había afectado al vecino que vivía debajo y que además seguía funcionando a pesar de tener una orden de cese porque el Ayuntamiento estaba mirando para otro lado", ha señalado en declaraciones remitidas a los medios.

Más Madrid registró el pasado 20 de octubre una queja "emplazando a los servicios urbanísticos a ejecutar el cese forzoso". "Eso unido a la repercusión mediática ha sido determinante para que finalmente se haya precintado", ha afirmado Rubiño.

Además ha criticado al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, quien "arrastra los pies ante las irregularidades urbanísticas", al actuar contra los alojamientos turísticos ilegales "solo si siente la presión política y mediática".

"Por eso hacemos un llamamiento a todos los vecinos y vecinas que están sufriendo estos abusos a que contacten con nosotros para seguir denunciando. Más Madrid va a seguir usando todos los medios a su alcance para levantar la alfombra roja de Almeida a los especuladores y a los fondos buitre", ha concluido Rubiño.

HOSTEL DE PARQUE DE LAS AVENIDAS

Preguntado por el traspaso del hostel de Parque de las Avenidas, que aparece en páginas de inmobiliarias, Carabante ha recordado que contó con mucho rechazo vecinal ante el temor de que se instalara allí un centro de acogida de inmigrantes.

"Ya dijimos que la licencia solo era para hostel, no para centro de acogida de inmigrantes, y ahí no podemos decir más que tienen la licencia para prestar ese servicio, que parece que lo han estado prestando como hostel", ha apuntado Carabante, que ha confirmado que el Ayuntamiento no ha recibido denuncias ciudadanas por incomodidades, ruidos u otras circunstancias.

El titular de Urbanismo ha defendido que "se ha prestado con pleno respeto a la normativa de hostel y es una decisión del propietario traspasarlo".