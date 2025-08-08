Cinco municipios madrileños se engalanan para celebrar sus fiestas de interés turístico y cultural

Procesión de la Virgen de la Alarilla en Fuentidueña de Tajo. Fotografía: Vicente Zafra - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid invita a vecinos y visitantes a disfrutar este verano de las fiestas de interés turístico y cultural que se celebrarán en siete municipios de la región durante los meses de agosto y septiembre.

En un comunicado, el Gobierno regional ha señalado que la primera cita será el 15 de agosto, en San Lorenzo de El Escorial, donde celebran sus fiestas patronales que incluirán la tradicional Travesía de las Cumbres Escurialenses, declarada de Interés Turístico Regional.

Esta ruta de más de 22 kilómetros recorre las cuatro cumbres que rodean la localidad --Machota Baja, Machota Alta, San Benito y Barranco de la Cabeza-- y finaliza en el Monte Abantos.

El 28 de agosto será el turno de San Sebastián de los Reyes, que abrirá sus actos en honor al Santísimo Cristo de los Remedios, fiesta de Interés Turístico Nacional. Durante varios días, la ciudad se llenará de bailes, pasacalles, fuegos artificiales, ofrendas florales y capeas, con sus famosos encierros, considerados los más relevantes de España, tras los de San Fermín en Pamplona.

Ya en septiembre, la agenda se intensifica. El 9 de septiembre, Hoyo de Manzanares celebrará su tradicional caldereta en la plaza, declarada de Interés Turístico Regional. El 12 de septiembre, Móstoles conmemorará a Nuestra Señora de los Santos y a San Simón de Rojas con sus fiestas patronales, también declaradas de Interés Turístico Regional.

Ese mismo fin de semana, del 12 al 14 de septiembre, el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial vivirá la Romería de la Virgen de Gracia, patrona de la localidad, catalogada de Interés Turístico Nacional. Las celebraciones arrancarán el viernes con la ofrenda floral a la Virgen y culminarán el domingo con la procesión hasta su Santuario.

El segundo fin de semana de septiembre, Fuentidueña de Tajo acogerá la Embarcación de la Virgen de la Alarilla, única procesión fluvial de la Comunidad de Madrid y Bien de Interés Cultural (BIC). La imagen recorrerá el río Tajo al anochecer del sábado, iluminada y acompañada por un espectáculo de luz y color que congregará a devotos y visitantes.