Cinco municipios socialistas plantan al presidente de la Mancomunidad del Sur por su "opacidad"

El alcalde de Sevilla la Nueva, Asensio Martínez, (derecha) - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cinco municipios gobernados por el PSOE --Getafe, Fuenlabrada, Parla, San Martín de la Vega y Ciempozuelos-- han plantado al presidente de la Mancomunidad del Sur y alcalde de Sevilla La Nueva, Asensio Martínez, y le han acusado de gestionar con "opacidad".

Concretamente, según han trasladado en un comunicado conjunto, han remitido un escrito para trasladarle su negativa a participar en la última sesión extraordinaria y urgente, convocada para el pasado 3 de julio.

Los cinco municipios han reprochado el "escasísimo margen" de tiempo otorgado para revisar la documentación, una práctica que "impide fiscalizar con profesionalidad, seriedad y diligencia los expedientes de una entidad fundamental para los ciudadanos del sur y el este de la región".

Los consistorios subrayan, además, que en la anterior asamblea celebrada con este mismo formato, la Presidencia estableció que sería la última vez que ocurriría, "un compromiso que ha resultado ser falso, normalizando así el tratamiento precipitado de asuntos de gran calado". Toda esta situación se produce en un "inquietante contexto de desinformación generalizada sobre los planes a medio y largo plazo de la Mancomunidad".

Sostienen que se ven obligados a conocer la política de infraestructuras del actual presidente por la vía de los hechos, "una imposición unilateral que dinamita los puentes de colaboración y rompe los consensos históricos de la entidad".

Las cinco administraciones locales recuerdan que esta "opacidad" ya ha dado lugar a episodios "sumamente graves" en el pasado reciente. "El mejor ejemplo fue el intento de compra de terrenos para ampliar el vertedero de Pinto a un precio muy superior al tasado, un sobrecoste que solo pudo ser frenado y denunciado públicamente gracias a que los representantes municipales tuvieron la oportunidad de comprobar minuciosamente los expedientes a tiempo", han planteado.

Por ello, Getafe, Fuenlabrada, Parla, San Martín de la Vega y Ciempozuelos han exigido al presidente una rectificación inmediata en la política de convocatorias y una "vuelta radical a los principios de transparencia y lealtad institucional".

La concejala de Espacio Público de Getafe, Maite Mellado, ha mostrado su rechazo frontal a esta forma de gobernar la entidad comunitaria. "Al privarnos del tiempo necesario para estudiar las propuestas, se siembra la legítima duda de si estamos ante un intento consciente de ocultar la gestión para evitar la fiscalización pública o ante una alarmante falta de previsión", ha cargado.

Por su parte, la edil de Sostenibilidad, Medioambiente y Espacio Público de Fuenlabrada, Soledad Martín, ha afirmado que " es lógico preguntarse si se está intentando ocultar información para evitar la supervisión pública o si existe una preocupante falta de planificación".