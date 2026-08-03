El 'Cine Caliente' de Veranos de la Villa regresa revisitando películas como 'Pretty Woman' o 'A por todas'

A través de sesiones participativas, tanto al aire libre como en espacios protegidos del calor, el festival ofrece una programación diversa, accesible y dirigida a todos los públicos - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'Cine Caliente' de Veranos de la Villa regresa revisitando películas como 'A por todas' (4 de agosto) o 'Pretty Woman' (11 de agosto), ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Las noches de 'Cine Caliente' continúan por sexto año en Veranos de la Villa para "reivindicar las interrupciones, los comentarios y el ruido en la sala". Comisariada por La Juan Gallery, la propuesta nace del deseo de disfrutar el cine desde la participación y la creatividad.

Lo hace revisitando películas icónicas de la memoria colectiva y cada sesión cuenta con la participación de figuras destacadas por su trayectoria creativa, su vis cómica o su popularidad, que comentan la proyección. Los acompañan DJs, animando la velada e invitando a levantarse de la butaca.

El ciclo arrancó el 14 de julio en el parque de la Bombilla con la proyección de 'Armas de mujer'. Este martes continuará con 'A por todas', comentada por Carolina Sobe y Germán González en una sesión con la música de Oro Jondo.

El 11 llega 'Pretty Woman', que Juan Sanguino abordará desde su mirada experta en cultura pop y Rev Silver cerrará la noche con una propuesta electrónica, pop y performativa. Laura del Val pondrá el broche final a 'Cine Caliente' acompañando la sesión de 'Lazos Ardientes' con su humor y Gianluca Bonanno prolongará la noche.

CINE INCLUSIVO CON COPTOCAM

El 6 de agosto arranca el nuevo Ciclo Inclusivo de Proyección Cinematográfica, que se incorpora a la programación de Veranos de la Villa. Antes de cada proyección, profesionales expertos en terapia ocupacional realizarán un coloquio introductorio sobre temáticas como salud mental, discapacidad o neurodiversidad, conectándolas con la película programada.

Estarán a cargo del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid (COPTOCAM), con el objetivo de ofrecer al público una experiencia cinematográfica más humana, reflexiva y cercana.

La primera película del programa es 'Una mente maravillosa', que será proyectada este jueves 6 de agosto, justo después de un coloquio impartido por el grupo de trabajo de Salud Mental de COPTOCAM. El sábado 8 será 'Campeones', con coloquio de María Gaos y María Pinar.

El 13 y el 15 el grupo de Salud Mental será el encargado de hablar antes de la proyección de 'Despertares' y de 'Billy Elliot'. El 20, el grupo de trabajo de Geriatría impartirá el coloquio previo a la proyección de 'El Diario de Noa' y el 22 'Intocable' cerrará el ciclo, de nuevo con María Gaos y María Pinar.

Todos los encuentros del ciclo de cine inclusivo serán interpretados en lengua de signos. Las películas serán subtituladas y contarán con equipos de bucle magnético y sonido amplificado.