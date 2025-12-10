Cine, música, teatro y talleres protagonizan la programación navideña de CaixaForum Madrid dirigida a toda la familia - CAIXAFORUM MADRID

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

CaixaForum Madrid desplegará durante las fechas navideñas una programación especial orientada al público familiar, que incluirá espectáculos, cine de animación, música, talleres creativos y propuestas científicas.

Según ha compartido la Fundación 'la Caixa', las actividades, que ocuparán distintos espacios del centro, complementarán las exposiciones actualmente en cartel, 'Desenfocado. Otra visión del arte' y 'Chez Matisse'.

Así, el ciclo 'La Navidad del pequeño cinéfilo' será uno de los ejes de la programación con cuatro películas de animación dirigidas al público infantil. Las proyecciones serán en el auditorio, donde se podrá disfrutar de los títulos 'La gran Navidad de los animales', 'La sopa de piedras y otros cuentos del revés', 'Marcel, la concha con zapatos' y 'Pat y Mat en invierno'.

Antes de cada proyección, el equipo educativo del centro introducirá las claves básicas para interpretar el filme y promoverá un breve debate al finalizar la sesión.

CaixaForum también incluirá propuestas escénicas y musicales. En concreto, el espectáculo '¿Jugamos?', destinado a niños de hasta 4 años, propondrá un recorrido musical que abarca desde Debussy hasta Coldplay.

Por su parte, '¡Soy salvaje!' ofrecerá a las familias una reflexión sobre la conservación del medio ambiente a través de la historia de dos gorilas separados por la acción humana, combinando música, títeres y otras disciplinas escénicas.

Además, la cantante sudafricana Karol Green, especialista en música góspel, conducirá 'Yo canto en familia a la Navidad', un espectáculo-taller en el que reinterpretará villancicos tradicionales en clave góspel y animará a los asistentes a participar activamente.

TALLERES DE CREATIVIDAD Y CIENCIA

La programación navideña en CaixaForum se completará con cuatro talleres orientados al aprendizaje a través de la experimentación. Entre ellos se encuentra 'Luz de invierno', centrado en la creación de ornamentos luminosos mediante mesas de luz y materiales reflectantes, y 'Jugar con los límites', que combina juego y sensibilización artística.

En el ámbito científico, 'Retos de ciencia' permitirá experimentar con fenómenos de óptica, electricidad y acústica, mientras que la muestra 'Explora: Los meteoritos' ofrecerá la posibilidad de observar distintos tipos de rocas espaciales y aprender a identificarlas.

Igualmente, las familias podrán participar en visitas especiales a las dos muestras del centro. 'Desenfocado' aborda el desenfoque como recurso expresivo en el arte, mientras que 'Chez Matisse' reúne obras del artista francés procedentes de diferentes etapas, en diálogo con creadores del siglo XX y contemporáneos.

Por último, Fundación 'la Caixa' ha recordado que, del 20 de diciembre al 7 de enero, CaixaForum Madrid abrirá en horario habitual, de 10 a 20 horas. Los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero lo hará de 10.00 a 18.00 horas, mientras que los días 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero permanecerá cerrado.