La Cineteca de Matadero dedica el mes de abril a reflexionar con el cine en torno al cuerpo y a la compleja relación que establecemos con la parte más física de la naturaleza humana, ha informado el Ayuntamiento de Madrid este sábado en una nota de prensa.

La programación de Cineteca Madrid está atravesada este mes por las dudas en torno a esta relación, que acoge todo tipo de fantasmas, cuerpos dentro de cuerpos, sueños, sexo(s) y cuerpos (y películas) fuera de norma.

La cartelera arranca con el reestreno de 'Alien', el octavo pasajero (del 5 al 14 de abril) en la versión restaurada del montaje de su director, Ridley Scott. Cuando se cumplen 40 años de su nacimiento, la terrorífica Alien vuelve siendo todavía hoy actualidad con su relato de cuerpos poseídos, empoderamiento femenino y el monstruo como encarnación lacaniana de la líbido, inagotable en su afán por reproducirse. Un reestreno que se acompaña de tres estrenos, que prolongan la mirada en torno al cuerpo y a la naturaleza indestructible de la vida.

'Distant Constellation' (del 12 al 21 de abril), la multipremiada ópera prima de la cineasta turca Shevaun Mizrahi, nos introduce en el microcosmos de una casa de retiro donde habita una constelación de personajes para proponer una divertida, tierna, profunda y vitalista reflexión sobre el paso del tiempo, la memoria, la identidad y los entresijos de la existencia.

'Narcissister Organ Player' (del 19 al 28 de abril), un híbrido entre performance, ficción y documental, firmado por la artista neoyorkina Narcissister, supone un desafío a las normas genéricas, identitarias, cinematográficas y sexuales con el que traza una biografía personal inscrita en sus propias carnes.

Y 'Familia sumergida', cuarto y último estreno del mes (del 26 de abril al 5 de mayo), primera película de la actriz y cineasta argentina María Alché (conocida por su papel protagonista en 'La niña santa', de Lucrecia Marte), ofrece un retrato de la pérdida, el luto y la familia a través de una historia de fantasmas buenos que explora la teoría de cuerdas y universos paralelos para trazar un nuevo mapa de relaciones familiares.

POLÍTICA, SEXO Y DISIDENCIA

Cineteca profundiza en su propuesta en torno al cuerpo con un foco formado por 21 largometrajes de diversas procedencias. 'Cuerpos aquí: Política, sexo y disidencia' es el título que evoca múltiples formas de entender y abordar la dimensión física de la existencia: cuerpos fuera de norma, carne incomprensible, sexos y géneros que se escapan de cualquier categoría formal, estética y política.

El preestreno de 'Touch Me Not', sensual, físico, y polémico largometraje de Adina Pintilie galardonado con el Oso de Oro del Festival de Berlín 2018 (25 de abril), cierra un listado de títulos estrenados recientemente en los circuitos internacionales, con fecha de producción entre 2016 y 2018, entre los que destacan 'The Wild Boys' (Les garçons sauvages) (14 y 26 de abril) de Bertrand Mandico, 'Cassandro, the Exotico!' de Marie Losier, 'Las hijas del fuego' (27 y 28 de abril) de Albertina Carri, o 'Hooligan Sparrow', del director chino Nanfu Wang.

Además, el foco incluye otros títulos recientes como 'En mi piel' (Dans ma peau) (21 y 30 de abril) de la cineasta francesa Marina de Van, 'La piel que habito' (12 y 23 de abril) de Pedro Almodóvar, 'Palabras en fuga' (3 y 4 de abril) del chileno Mauricio Álamo, 'Alps' (2 y 18 de abril) del griego Yorgos Lanthimos, 'Under the Skin' (2 y 17 de abril) del británico Jonathan Glazer, y 'Thirst' (9 y 24 de abril) del surcoreano Chan-Wook Park, producidas entre 2002 y 2013; y recupera grandes clásicos de la ciencia ficción como 'La mosca' (The Fly) (12 y 20 de abril) de Kurt Neumann (1958), 'El profesor chiflado' (The Nutty Professor) (21 y 27 de abril) de Jerry Lewis (1963), 'La mujer de la arena' (Suna no onna) (20 de abril y 1 de mayo) de Hiroshi Teshigahara (1964) y 'Beau Travail' (11 y 16 de abril) de Claire Denis (1999).

EL CUERPO ENTRE EL DESEO Y LA CIENCIA FICCIÓN

También dentro de 'Cuerpos aquí: Política, sexo y disidencia', Cineteca incluye una retrospectiva del cineasta canadiense David Cronenberg, maestro de la ciencia ficción que ha explorado las relaciones entre cuerpo, carne y tecnología través de la visión de cuerpos-máquina que fuerzan los límites, físicos, mentales y tecnológicos de la existencia.

Es la oportunidad de volver a ver 'Vinieron de dentro de...' (Shivers) (21 y 30 de abril), 'La mosca (The Fly)' (10 y 19 de abril) e 'Inseparables' (Dead Ringers) (13 y 24 de abril).

Para terminar, la propuesta se completa con una mirada hacia las políticas y la construcción de los imaginarios del deseo a través del trabajo de tres mujeres que convierten el cine en un arma: Barbara Hammer y Carolee Schneemann, desaparecidas el mes pasado, y la joven Nazli Dinçel.

'Nitrate Kisses', de Barbara Hammer (1992) podrá verse los días 18 y 26 de abril; 'Conocimiento carnal, placeres vitales', filmación de cuatro performances en vídeo de Carolee Schneemann (1964-2008), se proyectará los días 5 y 19 de abril; y 'Nazli Dinçel. Carne, deseo, celuloide', firmada por Nazli Dinçel (2011-2017), estará en cartel el 27 de abril.

GARCÍA DEL VAL, ANDY WARHOL Y MATINALES PARA TODA LA FAMILIA

Cineteca completa su propuesta de abril con la proyección de dos títulos de Ángel García del Val, autor de 'Cada ver', es una de las obras más perturbadoras y políticamente complejas del cine español, que se proyectará los días 18 y 24 de abril. Junto a ella, Cineteca recupera 'El sueño de Cristo', parte de su brevísima y desconocida obra sobre cuerpos, resurrecciones y mitos, en cartel los días 11 y 17 de abril.

También se proyecta en abril en Cineteca dos películas apenas vistas de Andy Warhol en Vote Mcgovern. 'Warhol y la política', sesión especial programada en colaboración con el Xcèntric del CCCB; dos estrenos de finales del mes de marzo que continúan en cartel, como son 'La casa lobo' y 'Young and Alive' (L'Époque); y una cartelera de cine para ver en familia en las matinés infantiles, de entrada gratuita para menores de 12 años, con nuevas sesiones de cortometrajes internacionales de los 'Atrapadores de nubes y de Pétalos, cebras y caminos de agua', el largometraje 'Inside Out', y 'The Cubby House Project', película educativa de animación sobre Derechos Humanos, acoso escolar e igualdad, de acceso libre para todos los públicos.

Además, en la primera quincena de abril, Cineteca celebra el taller Vota Minino, dirigido a jóvenes de 16 a 20 años que participen por primera vez en unas elecciones, para recorrer juntos algunos de los hitos de la historia de la propaganda.

CINETECA Y EL INSTITUTO MUTANTE DE NARRATIVAS AMBIENTALES

Cineteca Madrid y el Instituto Mutante de Narrativas Ambientales (IMNA) presentan el taller de cine y observación 'Habitar el río. Cine, observación y paisaje urbano', impartido por el cineasta Lois Patiño. El taller ofrece una aproximación teórica acerca de cómo distintos cineastas abordan el paisaje urbano y sesiones prácticas en las que se elaborará un proyecto audiovisual que partirá de Madrid Río como eje y campo de pruebas.

Las prácticas de observación se realizarán con el acompañamiento de los diferentes agentes que, desde la ciencia, la investigación y las actuaciones urbanas están llevando a cabo el proceso de recuperación del Manzanares como eje de transformación ambiental de la ciudad de Madrid. El programa irá acompañado de la proyección de un ciclo de películas relacionadas con la temática propuesta.

Dirigido a público amplio y no especializado, con interés por el audiovisual y por la sostenibilidad ambiental, el taller se inicia el 9 de abril y se desarrolla a lo largo de 12 sesiones entre los meses de abril y junio en horario de 18 a 20 horas.