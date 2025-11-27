La circulación se desviará a la calzada sur desde el lunes al adelantarse un mes la excavación del túnel de la A-5

Archivo - Vista de las obras del soterramiento de la carretera A-5, a 13 de octubre de 2025, en Madrid (España). Las obras de la A-5 están a punto de cumplir un año en unos trabajos de soterramiento que van "en plazo", como han confirmado tanto el alcalde - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Toda la circulación se desviará de la calzada norte a la sur desde las 6 horas de este lunes al adelantarse un mes la excavación del túnel de la A-5, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

"Adelantamos un mes la fecha prevista para la excavación del túnel que soterrará la A-5 en la calzada norte en sentido salida a Madrid", ha detallado la también vicealcaldesa. Será desde este lunes cuando "se va a desviar todo el tráfico de la A-5 a la calzada sur en sentido entrada para avanzar en la excavación del túnel que soterrará la autovía en el tramo norte recortando un mes de plazo respecto a las fechas que estaban previstas".

Se finaliza así esta primera fase de desvíos ocasionados por la construcción del túnel que desde febrero había discurrido por esa calzada norte. Ahora se da paso a la segunda fase de desvío del tráfico rodado en el sentido entrada a la capital desde la avenida de Portugal hasta la avenida de Padre Piquer en cuatro carriles, dos para cada sentido.