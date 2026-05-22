Circulación interrumpida durante más de una hora en la línea 6 de Metro, entre Usera y Pacífico, por "causas técnicas"

Archivo - Metro de Madrid en una imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid ha informado este viernes por la mañana que la circulación en la línea 6, entre las estaciones de Usera y Pacífico, en ambos sentidos, ha quedado interrumpida.

La red de ferrocarril de metropolitano ha explicado que la interrupción entre ambas estaciones de la línea más utilizada por los usuarios se debe a "causas técnicas", según ha explicado en un mensaje en la red social 'X'.

En este sentido, Metro de Madrid estima en más de una hora el tiempo de solución de la incidencia para recuperar la normalidad del servicio. El problema se ha comunicado a los usuarios a través de 'X' a las 6.09 horas.