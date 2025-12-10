Clara Montes ofrecerá en Velintonia un recital inspirado en el diálogo poético entre Alberti y Aleixandre - COMUNIDAD DE MADRID

Velintonia, la casa del Nobel de Literatura Vicente Aleixandre, acogerá este domingo un recital de la cantante Clara Montes titulado 'De tu casa a la mía. Una conversación entre Alberti y Aleixandre', dentro de la programación organizada por la Comunidad de Madrid en este espacio, que próximamente abrirá sus puertas como la Casa de la Poesía.

Así lo ha compartido el Ejecutivo autonómico en un comunicado, en el que ha señalado que Montes, con una trayectoria marcada por la fusión de músicas populares y autora de diez discos, cimentó su carrera en 1998 con su primer álbum en solitario, un trabajo basado en doce poemas de Antonio Gala que le valió el Premio de la Música.

El recital propone una visita onírica de Rafael Alberti a Velintonia, donde la artista imagina una conversación íntima y literaria entre el poeta gaditano y Vicente Aleixandre. A partir de poemas, prólogos y textos que ambos autores intercambiaron, la artista construye un relato narrado por ella misma, evocando a amigos y compañeros de juventud de los dos escritores, e intercalando canciones propias y de otros autores como Rafael de León, coetáneo y cercano a ambos.

La cantante interpretará además varias piezas de su disco 'Marinera en tierra', en el que musicaliza versos de Alberti procedentes del poemario 'Marinero en tierra', ganador del Premio Nacional de Literatura en 1925, así como poemas del libro 'Canciones para Altair', que el poeta dedicó a María Asunción Mateo en su madurez. Además, estrenará dos temas compuestos especialmente para esta ocasión a partir de textos de Aleixandre.

Montes estará acompañada por Chamo Díaz al piano --responsable también de los arreglos y la dirección musical-- y Kiriko Gutiérrez al contrabajo y la producción. Juntos ofrecerán un recorrido poético y musical por la edad dorada de la literatura española, con una sonoridad que transita entre el flamenco, los ritmos americanos, los mediterráneos y el jazz.

El concierto es de entrada libre, pero será imprescindible retirar invitaciones, disponibles a partir de las 17 horas de este miércoles a través de la web de Teatros del Canal.