Clara Serra no confirma que su hermana vaya a ser candidata de Podemos en Madrid pero destaca su "trabajo excelente"

Publicado 26/02/2019 14:31:07 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Clara Serra, ha asegurado que aún no está confirmado que su hermana y también diputada en la Cámara regional Isabel Serra se esté perfilando como la cabeza de lista de Podemos a la Comunidad de Madrid de cara a las elecciones autonómicas de mayo de 2019 pero ha destacado su "trabajo excelente" estos años.

"No puedo confirmar nada, esa noticia no está confirmada. En cualquier caso, como sabéis Serra es mi hermana y es una excelente diputada que ha demostrado con su trabajo excelente estos años y me parece que hace un gran trabajo político", ha señalado.

Al ser preguntada sobre si en su caso irá en las listas de Más Madrid, Clara Serra ha indicado que ella ahora pertenece a la Portavocía del Grupo Parlamentario en la Asamblea y que no tiene nada que informar sobre ese asunto "como portavoz" si no que informaría, en tal caso, "cuando fuera el momento".

Ahora, como grupo, ha asegurado que seguirán trabajando "hasta el último día de la legislatura", trabajando en la "responsabilidad y en las políticas útiles".