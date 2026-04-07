Clásicos en Alcalá celebra su 25º aniversario con más de 25 estrenos y cerca de 60 propuestas de 16 países

El Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro. Clásicos en Alcalá celebra sus 25 años con más de 25 estrenos y cerca de 60 propuestas - CLÁSICOS EN ALCALÁ

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro. Clásicos en Alcalá celebra este año su 25º aniversario con una programación que incluye cerca de 60 propuestas escénicas, más de 25 estrenos y un total de 75 representaciones a cargo de 58 compañías procedentes de 16 países.

El certamen, organizado por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, se desarrollará del 12 de junio al 5 de julio en casi una decena de espacios escénicos y monumentales de la ciudad complutense bajo el lema 'Celebra los Clásicos', elegido por el público en la pasada edición.

Así, durante cuatro semanas, teatro, música, danza, circo y otras disciplinas convertirán a Alcalá de Henares, Patrimonio de la Humanidad, en un gran escenario dedicado al Siglo de Oro. La inauguración tendrá lugar el 12 de junio en la Plaza de Cervantes con un espectáculo multidisciplinar que culminará con 'Quixote', una propuesta de la compañía Grupo Puja.

Al acto de presentación, celebrado este martes en el Teatro Salón Cervantes, han acudido el director general de Cultura e Industrias Creativas de la Comunidad de Madrid, Manuel Lagos Gismero; el concejal de Cultura de Alcalá de Henares, Santiago Alonso; y la directora del festival, Clara Pérez.

"Cumplir 25 años es una hazaña, pero no es tan difícil; lo difícil es mantenerse en una filosofía que encardine lo que es el Siglo de Oro en todas las artes escénicas y musicales", ha señalado Lagos durante el acto.

Por su parte, Pérez ha subrayado que se trata de "un aniversario que no es cifra, sino fiesta", mientras que Alonso ha destacado la "complicidad" del festival con la ciudad, donde "la piedra de Alcalá deja de ser monumento para convertirse en escenografía viva".

La programación, tal y como traslada la organización en un comunicado, contará con la presencia de intérpretes como Silvia Marsó, Secun de la Rosa, Rafael Álvarez, Joaquín Notario, Paloma San Basilio, Vicente Soto Sordera o Chevy Muraday, entre otros.

UNA ODA AL SIGLO DE ORO

En el apartado escénico, el festival reunirá textos de autores del Siglo de Oro como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Cervantes, Tirso de Molina, Sor Juana Inés de la Cruz, Ana Caro de Mallén, Moreto, Góngora o Quevedo, junto a otros menos frecuentados como Sor Marcela de San Félix, Garcilaso de la Vega o el Arcipreste de Hita. A ellos se suman dramaturgos contemporáneos como José Luis Alonso de Santos, Juan Carlos Rubio o Fernando Fernán Gómez, entre otros.

Entre los estrenos absolutos destacan 'Los locos de Valencia', de Lope de Vega, en versión de José Luis Alonso de Santos y dirección de Pepa Pedroche; 'Nascencia', del Ballet Español de la Comunidad de Madrid dirigido por Mónica Fernández; y 'El lindo don Diego', con dramaturgia de Fernando Sansegundo y dirección de Borja Rodríguez.

Asimismo, el festival coproduce 'La dama boba', dirigida por Josep Maria Mestres e interpretada, entre otros, por Joaquín Notario y Carolina Rubio, y presenta encargos propios como 'La Gallarda', con Silvia Marsó y dirección de Yayo Cáceres, o 'De Oro', bajo la dirección de Chevy Muraday y Astrid Jones.

En esta edición, Rafael Álvarez recuperará 'El Lazarillo de Tormes' en versión de Fernando Fernán Gómez, mientras que Paloma San Basilio protagonizará 'Dulcinea', una propuesta de teatro musical escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio. También se representará 'La vengadora de las mujeres', dirigida por Carlos Martín.

La programación nacional se completa con otros títulos como 'Amor es más laberinto', 'El mágico prodigioso', 'Burladas', 'La escuela de los vicios', 'Quixote', 'Casa con dos puertas, mala es de guardar', 'Chusma', 'Tuyo Cid' o 'La tierra de Jauja'.

COMPAÑÍAS INTERNACIONALES Y TALENTO ALCALAÍNO

En cuanto a la presencia internacional, participarán compañías y artistas de países como Argentina, México, Estados Unidos, Colombia, Cuba, Perú, Portugal o Uruguay, entre otros, con diversas coproducciones junto a España, como 'El perro del hortelano' o 'Cotidiáfonos clásicos'.

El festival mantendrá además su apuesta por el talento local a través del sello Creación Alcalá, con 19 propuestas de compañías y formaciones de la ciudad.

Entre ellas se encuentran la Orquesta Ciudad de Alcalá con 'Quixote'; Teatro Yeses con 'Quijotescas'; Duelos y Quebrantos con 'Amar por señas'; La Jara del Centro Extremeño de Alcalá de Henares con 'El juez de los divorcios'; Los Sueños de Fausto con 'Habla, Numancia'; Evogía con 'Yo quisiera ser poeta'; o La Posada de Hojalata con 'La cátedra de fuego'.

MÚSICA Y ACTIVIDADES PARALELAS

Más allá del teatro, la programación incluye música, con obras de Strauss o Mozart, y danza, con el Ballet Español de la Comunidad de Madrid o el Ballet Albéniz.

También habrá espectáculos de títeres a cargo de La Máquina Real, Tropos, Sol y Tierra Teatro Ecosocial con Teatro Percutor o Ángeles de Trapo. Del mismo modo, habrá una propuesta de narración oral a cargo de Alicia Merino, 'Preciosa'.

La programación incluye asimismo un gran número de propuestas de teatro de calle con compañías como La Fam, El Carromato, Visitants, generacioArtes o Producciones Scura, entre otras

El festival se completa con actividades paralelas como las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro Español, dirigidas por el catedrático Luciano García Lorenzo, la Academia de Espectadores, coordinada por Juana Escabias, y las XVII Jornadas ADGAE, centradas en la gestión del arte.